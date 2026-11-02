W Perth w Australii 29-letni obywatel Singapuru Lincoln Ng Jing Kai został skazany na pięć lat i dziewięć miesięcy więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci Marka Johna Burnsa. Ng ścigał mężczyznę samochodem po tym, jak ten ukradł plecak z wynajętego auta, strącił go z roweru elektrycznego, a następnie go przejechał.

Jak informuje Channel NewsAsia, Ng początkowo postawiono zarzut morderstwa, jednak w sierpniu przyznał się do nieumyślnego spowodowania śmierci po tym, jak prokuratura zgodziła się na łagodniejszy zarzut. Okres kary będzie liczony od 24 maja 2024 roku, czyli daty jego zatrzymania. O warunkowe przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się po odbyciu trzech lat i dziewięciu miesięcy więzienia.

Pościg po kradzieży

Sąd usłyszał, że 23 maja 2024 roku Ng wypoczywał w Perth ze swoją dziewczyną i jej rodziną. Grupa zostawiła w bagażniku wynajętego samochodu plecak z paszportem, iPadem, gotówką i lokalizatorem AirTag. Według sądu Burns wybił tylną szybę auta, zabrał plecak i wrócił do miejsca zakwaterowania, które dzielił z partnerką. Próbowała ona pozbyć się lokalizatora, wrzucając go na pakę zaparkowanego pojazdu.

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Następnego dnia rodzina wykryła sygnał AirTaga w pobliżu placu budowy i powiadomiła policję. Tam zobaczyli Burnsa na rowerze elektrycznym z przedmiotem przypominającym skradziony plecak. Ng ścigał go ulicami dzielnicy Carlisle przez około 10 minut, podczas gdy brat jego dziewczyny telefonicznie przekazywał policji ich położenie.

Ocena sądu

Gdy Burns wjechał na trawiaste pobocze, Ng uderzył w tylne koło jego roweru elektrycznego, przez co ten upadł. Później Burns groził osobom znajdującym się w samochodzie, a Ng, obawiając się ataku, chciał cofnąć. Gwałtownie nacisnął pedał przyspieszenia, sądząc, że samochód jest na biegu wstecznym, choć w rzeczywistości był włączony bieg do przodu.

Samochód uderzył Burnsa, po czym Ng przejechał jeszcze około 25 metrów, ciągnąc go pod przednim kołem. Burns został uznany za zmarłego w szpitalu o 14:42 po doznaniu licznych obrażeń. Sędzia Terence Palmer stwierdził, że decyzja o ściganiu i potrąceniu rowerzysty zawierała element samosądu. Jednocześnie sąd uwzględnił przyznanie się Ng do winy, brak wcześniejszych wyroków oraz jego szczery żal.

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