Czeska tenisistka Katerina Siniakova po raz drugi zdobyła tytuł WTA Finals w grze podwójnej. W finale wraz z Amerykanką Taylor Townsend pokonała Włoszki Sarę Errani i Jasmine Paolini 6:4, 6:3, informuje Radio Prague International.

Pierwszy wspólny tytuł

Czesko-amerykańska para była rozstawiona z numerem drugim. Dla Siniakovej i Townsend było to pierwsze wspólne zwycięstwo w prestiżowym turnieju kończącym sezon tenisowy.

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Drugie trofeum Siniakovej

Wcześniej Siniakova wygrała WTA Finals w grze podwójnej w 2021 roku wraz z inną czeską tenisistką, Barborą Krejcikovą. Dla Townsend trofeum to było pierwszym w turnieju kończącym sezon.

Zwycięstwo było również rewanżem za porażkę Siniakovej i Townsend w finale dwa lata temu. W ubiegłym roku para zakończyła udział na etapie półfinału.

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