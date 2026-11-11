Synod Kościoła Ewangelickiego w Niemczech w Würzburgu przyjął propozycję programową dotyczącą wzmocnienia demokracji poprzez działalność edukacyjną i tworzenie przestrzeni spotkań, przede wszystkim w regionach wiejskich i słabych strukturalnie. Dokument zatytułowany „Mimo wszystko: wiara, nadzieja, miłość — wzmacnianie demokracji przez Kościół i diakonię” przyjęło 128 delegatów, informuje Tagesschau.

Edukacja i przestrzeń do dialogu

Przyjęta propozycja ma służyć jako wskazówka dla kościołów regionalnych. Nie zawiera stanowisk partyjno-politycznych: nacisk położono na działalność edukacyjną i rolę Kościoła w obronie demokracji. Psycholog społeczny Harald Welzer, który wystąpił przed delegatami, podkreślił, że demokracja potrzebuje osobistego kontaktu i przestrzeni do pełnej szacunku dyskusji. Jego zdaniem to właśnie Kościół może zapewniać takie możliwości.

Ostateczne decyzje dotyczące praktycznej realizacji propozycji będą podejmować poszczególne kościoły regionalne, ponieważ Kościół Ewangelicki w Niemczech ma strukturę federacyjną. Uczestnicy synodu przyznali również, że zasoby przeznaczone na nieruchomości i personel stają się coraz bardziej ograniczone, dlatego kościoły będą musiały określić priorytety.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Granica wobec nienawiści do ludzi

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wezwał chrześcijan do obrony demokracji, państwa prawa i godności ludzkiej. Stwierdził również, że sekularyzacja kościołów ma konsekwencje nie tylko dla instytucji religijnych, lecz także dla społeczeństwa, ponieważ ruchy fundamentalistyczne, populistyczne i ekstremistyczne przyciągają ludzi własnymi obietnicami zbawienia.

Przewodnicząca Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, hamburska biskupka Kirsten Fehrs, oświadczyła, że sukcesy wyborcze nie zmieniają niezgodności nienawiści do ludzi z Ewangelią. Opowiedziała się również za tym, aby właściwe organy państwowe rozważyły możliwość zakazu działalności partii Alternatywa dla Niemiec.

W propozycji programowej wskazano, że wrogość wobec określonych grup ludzi i nacjonalizm etniczny są niezgodne z pełnieniem funkcji kościelnych lub odpowiedzialną działalnością. Kościołom regionalnym ma pomóc wskazówka dotycząca stosowania tego postanowienia. Jednocześnie Fehrs podkreśliła, że nie powinno być powszechnej kontroli przekonań, a decydujące powinny być stanowisko i działania danej osoby na konkretnym stanowisku.

Czytaj nas na