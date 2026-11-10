Syria nie ma planów, by w najbliższym czasie wysłać swoje wojska do Jemenu do walki z Huti. Oświadczył to w Damaszku minister spraw zagranicznych Syrii Asaad al-Szaibani podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Jordanii Ajmanem as-Safadim, informuje The National.

Porozumienia z Arabią Saudyjską

Według al-Szaibaniego ustalenia Damaszku z Arabią Saudyjską nie przewidują porozumienia z rządem Jemenu w sprawie rozmieszczenia syryjskich wojsk. Podkreślił, że Syria nie prowadzi takiego rozmieszczenia i nie ma odpowiednich planów w najbliższej perspektywie.

Minister oświadczył również, że wszelkie operacje wojskowe Syrii poza jej terytorium byłyby publicznie ogłaszane i omawiane. Syria popiera legalny rząd Jemenu i potępia groźby Huti wobec Arabii Saudyjskiej, dodał.

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Współpraca w sektorze obronnym

W ubiegłym tygodniu Syria i Arabia Saudyjska podpisały porozumienia mające wzmocnić współpracę wojskową. Prezydent Syrii Ahmad asz-Szaraa i saudyjski następca tronu Muhammad bin Salman byli świadkami podpisania ustaleń obejmujących współpracę wojskową, energetykę, infrastrukturę i inne dziedziny.

Al-Szaibani zaznaczył, że Damaszek odbudowuje armię oraz instytucje cywilne i wojskowe, dlatego jest zainteresowany saudyjskim doświadczeniem. Wśród kierunków współpracy wymienił przemysł obronny, szkolenie akademickie i techniczne oraz rozwój umiejętności. Syryjskie źródło dyplomatyczne przekazało państwowym mediom, że obowiązujące porozumienia wojskowe dotyczą szkoleń, wymiany doświadczeń i konsultacji wojskowych, a wizyty koordynacyjne strony saudyjskiej w Syrii mają rozpocząć się w przyszłym miesiącu.

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