Syria zniosła wymóg uzyskania wcześniejszej zgody na wjazd dla obywateli Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. 13 listopada poinformowała o tym Agencja Anadolu, powołując się na zastępcę ministra spraw zagranicznych ds. konsularnych Mohammada Jakuba al-Omara.

Powrót do wcześniejszych zasad

Według al-Omara po zniesieniu wymogu procedury wjazdu dla obywateli Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wróciły do wcześniejszego porządku. Określił ograniczenie jako tymczasowe, nie wyjaśniając powodów jego wprowadzenia i późniejszego zniesienia.

Urzędnik zaznaczył również, że zasady wjazdu dla obywateli innych państw nie uległy zmianie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Filmy o odmowie wjazdu

Ogłoszenie nastąpiło dzień po tym, jak w mediach społecznościowych pojawiły się filmy, w których Amerykanie twierdzili, że odmówiono im wjazdu do Syrii. Dzień wcześniej dyrektor ds. relacji międzynarodowych i współpracy w Syryjskim Generalnym Urzędzie Portów i Ceł, Mazen Allusz, potwierdził, że obywateli USA dodano do listy narodowości wymagających wcześniejszej zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Allusz poinformował, że wizy wydawano na przejściach granicznych, jednak w przypadku niektórych narodowości konieczna była wcześniejsza zgoda właściwych organów. Podkreślił, że Generalny Urząd Portów i Ceł wykonuje instrukcje MSW i nie ustala listy państw, których obywatele są objęci tym wymogiem. 29 kwietnia syryjskie MSZ zaprzeczyło doniesieniom o zmianie zasad wjazdu dla cudzoziemców, powołując się na decyzję nr 128 z lipca 2025 roku.

Czytaj nas na