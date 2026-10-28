Syria i Jordania koordynują pilne utworzenie wspólnej komisji terenowej i bezpieczeństwa po nalotach w syryjskiej prowincji Daraa. Jak podaje Asharq Al-Awsat, mieszkańcy regionu opłakują siedmiu cywilów, którzy zginęli w wyniku uderzeń jordańskiego lotnictwa.

Reakcja Damaszku

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Syrii nazwało operację wojskową całkowicie niedopuszczalną i oświadczyło, że podejrzane strony próbują podważyć bliskie relacje między dwoma krajami. Resort poinformował, że komisja ma reagować na naruszenia w terenie i zapobiegać ich powtórzeniu.

Jordańskie samoloty wojskowe zaatakowały kilka lokalizacji w Daraa w nocy z poniedziałku na wtorek. Prowincjonalny urząd zdrowia poinformował, że łączna liczba zabitych i rannych wyniosła 10 osób. Podczas pogrzebów mieszkańcy Daraa domagali się zbadania nalotów i wyjaśnienia, na jakich danych wywiadowczych oparto wybór celów.

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Syryjska telewizja państwowa Al-Ikhbariya cytowała uczestników ceremonii pogrzebowych, którzy oświadczyli, że zaatakowane obiekty miały charakter cywilny, a organizacje terrorystyczne nie działają w prowincji.

Apele o śledztwo

Syryjska Rada Ludowa również wezwała do przeprowadzenia wspólnego śledztwa i potępiła śmierć cywilów, wśród których, według jej oświadczenia, były kobiety i dzieci. Syryjski polityk i deputowany Rady Ludowej Muayad Ghazlan podkreślił, że relacje dwustronne powinny pozostać silne, jednak nalegał na zbadanie incydentu, ustalenie odpowiedzialności i wypłatę odszkodowań rodzinom zabitych.

Ekspert wojskowy Imad Shahoud nazwał utworzenie komisji spóźnionym krokiem. Jego zdaniem jordański wywiad powinien był zweryfikować informacje i współrzędne celów wspólnie z władzami syryjskimi. Oświadczył też, że w przypadku podejrzeń dotyczących komórki terrorystycznej operacja powinna być ukierunkowana na zatrzymanie podejrzanych, gdy jest to możliwe.

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