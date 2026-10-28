28 października Syria wznowiła pracę głównego przejścia granicznego Nasib na granicy z Jordanią. Po jordańskiej stronie nosi ono nazwę Jaber. Ruch pasażerski i handlowy przez przejście wrócił do normalnego trybu w środę rano, poinformował wysoki rangą syryjski urzędnik celny Mazen Alloush.

Jak podaje Channel NewsAsia, przejście zamknięto po jordańskich nalotach na południu Syrii. Władze Jordanii oświadczyły, że operacja była odpowiedzią na atak uzbrojonych mężczyzn podczas nabożeństwa pogrzebowego w greckim kościele prawosławnym w muhafazie Karak. Zginęło wówczas dziewięć osób, a kolejne 25 zostało rannych.

Oświadczenia stron po nalotach

Rzecznik rządu Jordanii Mohammad Al-Momani oświadczył, że wstępna ocena wskazuje na śmierć ponad 20 bojowników grupy Państwo Islamskie. Jak powiedział, zniszczono również duży skład broni należący do tej grupy.

Damaszek zaprzeczył, że naloty były skoordynowane ze stroną syryjską, i nazwał je niedopuszczalnym naruszeniem przestrzeni powietrznej, suwerenności Syrii oraz zasad dobrosąsiedztwa. Syryjska służba obrony cywilnej poinformowała o siedmiu zabitych w wyniku nalotów na południu kraju, w tym trojgu dzieci.

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Według strony syryjskiej w wiosce Al-Taf w graniczącej z Jordanią prowincji Daraa zginęło pięć osób, w tym kobieta i troje dzieci. Kolejne dwie osoby zginęły w innych rejonach południowej Syrii.

Kontakty między Damaszkiem a Ammanem

27 października minister spraw zagranicznych Jordanii Ayman Safadi rozmawiał ze swoim syryjskim odpowiednikiem. We wspólnym oświadczeniu zaznaczono, że Jordania podkreśliła poszanowanie suwerenności i bezpieczeństwa Syrii oraz wyraziła współczucie z powodu śmierci cywilów. Strony omówiły także naloty na obiekty, które w oświadczeniu nazwano obiektami Państwa Islamskiego.

W najbliższych dniach ma zebrać się wspólny syryjsko-jordański komitet bezpieczeństwa, aby omówić operacje przeciwko Państwu Islamskiemu. Władze Jordanii poinformowały również o zatrzymaniu trzech obywateli kraju podejrzewanych o udział w ataku na kościół w Karaku.

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