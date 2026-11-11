Władze Syrii poinformowały o śmierci przywódcy zbrojnej komórki oraz zranieniu kolejnego jej członka podczas operacji na obszarach wiejskich prowincji Tartus. Jak podaje Asharq Al-Awsat, powołując się na oświadczenie Syryjskich Sił Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Operacja w prowincji Tartus

Według służb operację przeprowadzono po obserwacji grupy czterech osób. Resort twierdzi, że komórka była powiązana z byłym rządem Syrii i rzekomo planowała ataki terrorystyczne oraz zbrojne rabunki.

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Siły Bezpieczeństwa Wewnętrznego nazwały operację „starannie zaplanowaną zasadzką”. Podczas starcia, jak wynika z ich oświadczenia, przywódca grupy został zabity, a kolejny członek został ranny.

Poszukiwania pozostałych członków

Wyspecjalizowane jednostki kontynuują działania poszukiwawcze i operacyjne na przyległych terenach wiejskich, aby odnaleźć i zatrzymać pozostałych członków komórki, którzy zbiegli. Państwowe organy bezpieczeństwa zadeklarowały również zamiar utrzymywania porządku publicznego, przeciwdziałania nielegalnym ugrupowaniom zbrojnym oraz ochrony ludności cywilnej i jej mienia we wszystkich prowincjach kraju.

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