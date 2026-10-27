Syria zamknęła przejście graniczne Nasib na granicy z Jordanią, zawieszając ruch pasażerski i handlowy w obu kierunkach. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na Generalną Dyrekcję Portów i Ceł Syrii.

Ruch zawieszono z powodu sytuacji w Daraa

Urząd wyjaśnił tę decyzję obecnymi warunkami i rozwojem sytuacji w terenie w prowincji Daraa. Według jego oświadczenia zamknięcie przejścia ma chronić podróżnych oraz pracowników punktu granicznego. Dyrekcja poinformowała również, że monitoruje rozwój wydarzeń i podejmuje działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Syria poinformowała o zastrzeżeniach wobec nalotów

Przejście zamknięto po jordańskich nalotach na południu Syrii. Według Dyrekcji Zdrowia Daraa w wyniku nalotów zginęło sześć osób, w tym starszy mężczyzna i troje dzieci, a cztery kolejne osoby zostały ranne.

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Syryjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że wcześnie we wtorek przekazało Jordanii swoje zastrzeżenia wobec nalotów. Resort oświadczył, że zostały one przeprowadzone bez wcześniejszej koordynacji z Damaszkiem, wyraził głęboki żal z powodu ofiar i zaznaczył, że kontakty z Jordanią trwają.

Wcześniej jordańska armia oświadczyła, że uderzyła w obiekty „organizacji terrorystycznych”. Wojskowi powiązali te obiekty ze strzelaniną w pobliżu kościoła Hamud w południowej jordańskiej prowincji Karak w piątek, gdy zginęło dziewięć osób zgromadzonych na procesji pogrzebowej.

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