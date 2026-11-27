Syryjska państwowa stacja telewizyjna Alikhbariah poinformowała, że izraelska armia 27 listopada ostrzelała tereny rolne w rejonie Wadi al-Ruqqad w zachodniej części syryjskiej prowincji Daraa. Podała to Anadolu Agency, powołując się na korespondenta stacji.

Artyleryjski ostrzał terenów rolnych

Według Alikhbariah izraelskie siły wystrzeliły pociski artyleryjskie w kierunku terenów rolnych w Wadi al-Ruqqad. Stacja nie podała informacji o możliwych zabitych, rannych ani zniszczeniach w wyniku ostrzału.

Południowe syryjskie prowincje Daraa i Kunejtra już wcześniej wielokrotnie były celem izraelskich ataków. Według agencji obejmowały one ostrzały, rajdy lądowe, ustanawianie wojskowych punktów kontrolnych, przeszukania domów i zatrzymania cywilów.

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Oświadczenie syryjskiego MSZ

17 listopada Ministerstwo Spraw Zagranicznych Syrii potępiło izraelskie ataki i wtargnięcia na południu kraju. Resort oświadczył, że działania te mają na celu narzucenie siłą bezprawnej rzeczywistości. Oświadczenie wydano po ostrzale równin rolniczych na obrzeżach wsi Koya i Abdin w zachodniej części prowincji Daraa.

Mechanizm komunikacji

Według Anadolu Agency Izrael okupuje większość syryjskich Wzgórz Golan od 1967 roku. Po upadku reżimu Baszara al-Asada 8 grudnia 2024 roku Izrael uznał porozumienie o rozdzieleniu sił z 1974 roku za nieważne i przejął syryjską strefę buforową oraz inne terytoria, w tym syryjską część góry Hermon. 6 stycznia 2026 roku Izrael i Syria ogłosiły utworzenie mechanizmu komunikacji pod nadzorem USA w celu wymiany informacji, zmniejszenia eskalacji wojskowej oraz ułatwienia kontaktów dyplomatycznych i możliwości handlowych.

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