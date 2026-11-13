W syryjskiej prowincji Al-Kunajtira siły izraelskie ostrzelały zalesiony obszar w pobliżu wsi Briqa, podała telewizja Alikhbariah TV. Podczas oddzielnego rajdu w Dżabata al-Haszab wywiozły dwóch młodych mężczyzn, poinformował nadawca. Anadolu Agency podaje, powołując się na syryjskie media.

Ostrzał w pobliżu Briqi

Według Alikhbariah TV siły izraelskie wystrzeliły cztery pociski artyleryjskie w zalesiony obszar w pobliżu wsi Briqa w centralnej wiejskiej części prowincji Al-Kunajtira.

W oddzielnym incydencie siły izraelskie weszły do kilku domów w Dżabata al-Haszab w północnej wiejskiej części prowincji i wywiozły dwóch młodych mężczyzn, podała telewizja.

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Poprzednie incydenty

Południowe prowincje Syrii, w tym Al-Kunajtira i Daraa, wielokrotnie były objęte izraelskimi wtargnięciami, obejmującymi zakładanie wojskowych punktów kontrolnych, przeszukania domów i zatrzymywanie cywilów, zaznacza agencja.

Według syryjskiej państwowej agencji SANA dyrekcja medialna Al-Kunajtiry odnotowała w październiku 125 izraelskich wtargnięć i 55 przypadków ustanowienia punktów kontrolnych w prowincji. Dyrekcja poinformowała również o wyrwaniu 300 drzew oliwnych we wsi Saida al-Hanut i na zachód od Mazraat al-Hanut.

Po upadku reżimu Baszara al-Asada 8 grudnia 2024 roku Izrael rozszerzył obecność wojskową w strefie buforowej wzdłuż okupowanych syryjskich Wzgórz Golan oraz przeprowadzał rajdy w innych rejonach południowej Syrii. Dzieje się to pomimo porozumienia o rozdzieleniu sił między Syrią a Izraelem z 1974 roku, które przewiduje strefę buforową monitorowaną przez Siły Obserwacyjne ONZ ds. Rozdzielenia Wojsk.

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