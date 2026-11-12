Syryjscy urzędnicy oraz śledczy wspierani przez ONZ oświadczyli, że od grudnia 2024 roku Izrael zatrzymał 49 Syryjczyków po przejęciu strefy buforowej na południu Syrii. W ciągu ostatniego roku, według ich danych, zwolniono 16 osób. Informuje o tym Asharq Al-Awsat.

Strefa buforowa o powierzchni 235 kilometrów kwadratowych została utworzona zgodnie z porozumieniem z 1974 roku i była patrolowana przez siły ONZ. Po jej przejęciu w grudniu 2024 roku Izrael uznał porozumienie za nieważne. Według publikacji izraelskie siły ustanowiły punkty kontrolne i prowadziły patrole w wioskach, a także rozmieszczały posterunki wojskowe, przeprowadzały naloty i wtargnięcia w prowincjach Al-Kunajtira i Daraa.

Izraelskie wojsko oświadczyło, że jego obecność w tym rejonie jest potrzebna do ochrony północnej granicy przed Hezbollahem. Poinformowało również, że przesłuchuje i zatrzymuje ludzi, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie ich udziału w działalności terrorystycznej.

Zarzuty złego traktowania

Organizacja praw człowieka Syria Justice and Accountability Center poinformowała, że byli zatrzymani oraz krewni osób, które były świadkami aresztowań, zgłaszali złe traktowanie lub tortury. Według badaczki organizacji Salmy Daoudi byli zatrzymani opowiadali w wywiadach, że zmuszano ich do pozostawania w bolesnych pozycjach i grożono im bronią.

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20-letni Ali al-Abdullah oświadczył, że został zatrzymany w czerwcu 2025 roku na izraelskim punkcie kontrolnym w wiosce Ain-Tkhakar. Według niego spędził ponad pięć miesięcy w różnych izraelskich miejscach zatrzymania, w tym w celach odosobnienia, i nie postawiono mu żadnych zarzutów. Izraelskie wojsko odrzuciło oskarżenia o złe traktowanie zatrzymanych.

Rodziny szukają informacji

Kinana Baker, lat 39, został zatrzymany przez izraelskie wojsko podczas nocnego nalotu w sierpniu 2025 roku, według jego matki Hudy Baker. Od tego czasu rodzina nie ma informacji o jego miejscu pobytu ani powodach zatrzymania.

Inny mieszkaniec regionu, Wadih Baker, został zatrzymany w czerwcu 2025 roku w pobliżu wioski Trandża. Poinformował, że zamiast obiecanych pięciu minut spędził w areszcie około 15 miesięcy. Al-Abdullah i Wadih Baker oświadczyli, że byli przetrzymywani w więzieniu Ofer niedaleko Ramallah na okupowanym Zachodnim Brzegu, a następnie w więzieniu Sde Teiman na pustyni Negew.

Wśród zatrzymanych jest także Saddam Saad Eldin, który miał 16 lat, gdy izraelskie wojsko zatrzymało go w kwietniu 2024 roku podczas pracy w gaju oliwnym. Jego ojciec oświadczył, że nie wie, gdzie przebywa jego syn.

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