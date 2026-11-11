W centralnym Meksyku zapasy wody w systemie Cutzamala, który dostarcza jedną na każde pięć litrów wody pitnej do Doliny Meksyku, osiągnęły 750,286 mln metrów sześciennych, czyli 95,88% całkowitej pojemności. Poinformował o tym Mexico News Daily, powołując się na najnowszy raport Narodowej Komisji Wodnej Meksyku Conagua.

Poziom wody po sezonowych deszczach

Pod koniec października system zawierał 749,336 mln metrów sześciennych wody, co odpowiadało 95,76% jego pojemności. Do wzrostu zapasów przyczyniły się sezonowe opady i spływ wody.

Według stanu na 9 listopada najwyższy poziom napełnienia miał zbiornik Valle de Bravo — 99,14%, czyli 390,9 mln metrów sześciennych. W zbiorniku El Bosque znajdowało się 196,9 mln metrów sześciennych wody, czyli 97,29% pojemności, a w Villa Victoria — 162,3 mln metrów sześciennych, czyli 87,44%.

Kontrast z kryzysem z 2024 roku

Obecny poziom znacząco różni się od sytuacji z 2024 roku, kiedy w połowie roku z powodu silnej suszy zapasy systemu Cutzamala spadły do około 26% pojemności. Jednocześnie w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku ilość wody w systemie jest nieco niższa.

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Nielegalny pobór i zanieczyszczenie

Według Excélsior w rejonie Valle de Bravo wykryto ponad 27 nieuprawnionych prywatnych zapór, a także nielegalne studnie do poboru wody.

W czerwcu 2024 roku Excélsior podał, że według zdjęć satelitarnych liczba nielegalnie utworzonych zbiorników wodnych w rejonie Valle de Bravo–Amanalco w stanie Meksyk wzrosła z 400 do 600 w latach 2017–2024. Według publikacji konstrukcje te są wykorzystywane jako dodatkowe źródło wody do nawadniania kukurydzy lub owsa, jednak większość z nich służy potrzebom dekoracyjnym właścicieli rancz.

W michoakańskiej części subzlewni rzeki Cutzamala wykryto tysiące nielegalnych punktów poboru wody do nawadniania na dużą skalę upraw rolnych, w tym awokado i gujawy, podaje Excélsior. Jako odrębne zagrożenie dla systemu publikacja wskazuje zanieczyszczenie zbiornika Valle de Bravo wskutek zrzutu nieoczyszczonych ścieków, pogłębiane przez niedostatki infrastruktury sanitarnej.

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