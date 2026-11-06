W USA lider republikańskiej większości w Izbie Reprezentantów Steve Scalise wezwał republikańskich przewodniczących komisji do przygotowania się na oczekiwane śledztwa demokratów. W liście zaproponował maksymalne wykorzystanie czasu pozostałego u władzy oraz sporządzenie listy prawdopodobnych kontroli. Poinformował o tym The Hill.

Jakie informacje powinni zebrać republikanie

Scalise poprosił o zebranie informacji o śledztwach, które demokraci już rozpoczęli, a także o przygotowanie potencjalnej listy celów. Mogą się na niej znaleźć urzędnicy administracji, programy rządowe, konserwatywni partnerzy oraz przedstawiciele branży.

Według Scalise’a demokraci mogą wykorzystać uprawnienia nadzorcze wobec prezydenta, członków jego rodziny oraz urzędników gabinetu. Przewodniczących komisji nazwał ważną linią obrony w tej sytuacji.

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Plany demokratów i zmiany w komisjach

Czołowy demokrata w Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów Jamie Raskin powiedział dziennikarzom, że wysłał ponad 200 listów, w których przedstawił swoje zainteresowania dotyczące śledztw. Według niego listy te dają wyobrażenie o dalszych krokach demokratów.

Jednocześnie dwie komisje Izby Reprezentantów, które mogą stać się ośrodkami śledztw dotyczących prezydenta i jego rodziny, nadal nie mają jasno określonego republikańskiego kierownictwa. Jim Jordan zakończył dozwoloną kadencję na stanowisku przewodniczącego Komisji Sądownictwa i oświadczył, że zamierza kandydować na stanowisko lidera mniejszości. Przewodniczący Komisji Nadzoru James Comer odchodzi z Kongresu po zwycięstwie w wyborach na gubernatora Kentucky.

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