Skamieniałość Westlothiana lizziae, znaleziona w Szkocji w Wielkiej Brytanii i datowana na 345 milionów lat, przez długi czas była uważana za jednego z najstarszych znanych amniotów przystosowanych do życia na lądzie. Nowe badanie, o którym informuje ScienceDaily, wskazuje, że zwierzę to było wodne lub półwodne i należało do znacznie starszej linii ewolucyjnej.

Okaz, znany pod przydomkiem Lizzie, odkryto w 1984 roku. Niemal kompletny szkielet zachował się w dwóch sprasowanych płytach skalnych, co utrudniało badanie jego wewnętrznej budowy. Po naukowym opisie w 1990 roku był on powszechnie uznawany za wczesnego amniota przystosowanego do życia na lądzie. Do amniotów należą gady, ptaki i ssaki.

Skanowanie ujawniło skrzela i tysiące zębów

Zespół z Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej i Uniwersytetu Oksfordzkiego, we współpracy z Europejskim Ośrodkiem Promieniowania Synchrotronowego, przeprowadził skanowanie rentgenowskie w Grenoble we Francji. Umożliwiło to odtworzenie części anatomii niedostępnych dla wcześniejszych badaczy.

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Naukowcy wykryli prymitywną budowę czaszki, wewnętrzne skrzela z elementami kostnymi oraz przypominający rybi aparat gębowy z tysiącami drobnych zębów. Według autorów pracy cechy te wykluczają wcześniej proponowane miejsce Westlothiana w linii ewolucyjnej prowadzącej do gadów.

Cechy życia na lądzie pojawiły się wcześniej

Badanie zmienia także rozumienie pochodzenia cech wiązanych z lądowymi kręgowcami. Pazuropodobne zakończenia palców i pięciopalczasta budowa kończyn, charakterystyczna dla gadów i ssaków, mogły pojawić się u zwierząt, które wciąż były ściśle związane ze środowiskiem wodnym. Należały one do linii ewolucyjnej prowadzącej do czworonożnych kręgowców, w tym płazów i amniotów.

Wnioski mogą wpłynąć także na interpretację dawnych śladów. Odciski czworonożnych zwierząt z pozornie pazurzastymi palcami były wcześniej wykorzystywane jako argument za pojawieniem się amniotów już w okresie dewońskim, ponad 359 milionów lat temu. Obecnie takie ślady same w sobie nie mogą jednoznacznie potwierdzać, że pozostawiły je właśnie amnioty: mogły je pozostawić starsze zwierzęta półwodne z ewolucyjnej linii czworonożnych kręgowców.

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