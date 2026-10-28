W Australii skarżący w sprawie karnej przeciwko nadawcy Alanowi Jonesowi zeznał przed sądem, że przez wiele lat był on wobec niego hojny. Mężczyzna, który ma obecnie ponad 20 lat, twierdzi, że niemal dziesięć lat temu Jones pocałował go i dotykał bez jego zgody, gdy miał 17 lat. O przebiegu rozpraw informuje ABC News Australia.

Według skarżącego miało to rzekomo wydarzyć się w nocy w posiadłości Jonesa w Fitzroy Falls, w Southern Highlands w stanie Nowa Południowa Walia, po tym jak dwoje innych gości opuściło posiadłość. Obrona oświadczyła, że nie było pocałunku, a mężczyźni jedynie objęli się na dobranoc. Skarżący temu zaprzeczył.

Zeznania dotyczące kontaktu z policją

Sąd usłyszał, że około 11 miesięcy po domniemanym incydencie skarżący został wezwany do gabinetu dyrektora szkoły, gdzie czekali na niego policjanci. Oświadczył, że sam nie kontaktował się z organami ścigania, ale przypuszczał, że zrobiła to jego matka: kilka dni po zdarzeniu napisał jej notatkę, że w posiadłości Jonesa wydarzyło się „coś seksualnego”.

Podczas przesłuchania krzyżowego mężczyzna powiedział, że nie chciał omawiać szczegółów w obecności dyrektora szkoły, ponieważ nadal odczuwa wstyd z powodu domniemanego incydentu.

Pomoc od Jonesa i stanowisko obrony

Sąd usłyszał również, że Jones pomagał skarżącemu po domniemanym incydencie. W szczególności, mniej niż rok po wydarzeniach w Fitzroy Falls, napisał do pełniącego obowiązki dziekana kierunku uniwersyteckiego z prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji o nieprzyjęciu mężczyzny.

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Według sądu Jones przez wiele lat udzielał znacznej pomocy finansowej skarżącemu i jego samotnej matce, po tym jak chłopiec zwrócił się do niego o wsparcie w wieku 13 lat. Obrona zasugerowała, że skarżący i jego matka próbowali uzyskać jak największą pomoc finansową, jednak mężczyzna temu zaprzeczył.

Na pytanie obrony, czy Jones był wobec niego wyłącznie miły i hojny, skarżący odpowiedział, że Jones był wobec niego hojny przez wiele lat, jednak słowo „nic” w takim stwierdzeniu jest nieprawidłowe.

Skarżący przyznał również, że w innej sprawie, niezwiązanej z Jonesem, przekazał policji i pracownikom szpitala fałszywe informacje o czasie napaści dokonanej przez inną osobę. Powiedział sądowi, że dzień przed zgłoszeniem się do szpitala sam zadał sobie nowe obrażenia, ponieważ chciał, by mu uwierzono.

Jones nie przyznał się do winy w odniesieniu do wszystkich 21 zarzutów nieprzyzwoitej napaści i dotykania o charakterze seksualnym, wniesionych przez pięciu mężczyzn. Proces przed sędzią bez udziału ławy przysięgłych został tymczasowo odroczony z powodu choroby w zespole obrony; rozprawy mają zostać wznowione 2 listopada.

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