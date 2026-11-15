Południowokoreański skateboardzista Kang Jun-i wygrał zawody Street League Skateboarding w Tokio w Japonii, zdobywając swój drugi tytuł SLS w tym roku. W finale mężczyzn na Ariake Arena 18-letni sportowiec uzyskał 36,4 punktu na 40 możliwych, informuje Korea Herald.

Przewaga jednej dziesiątej punktu

Kang wyprzedził Japończyka Ginwoo Onoderę o zaledwie 0,1 punktu: Onodera zajął drugie miejsce z wynikiem 36,3 punktu. Trzeci był kolejny reprezentant Japonii, Kairi Netsuke, który otrzymał 35,9 punktu.

Podczas części zawodów poświęconej pojedynczym trikom Kang wykonał trudne obroty w powietrzu i ślizgi po poręczach. Wśród nich był jego firmowy trik nollie 270 heelflip boardslide, który pomógł mu wyprzedzić Onoderę.

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Dwa starty — dwa tytuły

W kwietniu Kang został pierwszym reprezentantem Korei Południowej, który wygrał zawody SLS, zwyciężając w swoim debiutanckim turnieju w Los Angeles. Tym samym zdobył dwa tytuły w dwóch występach w zawodach tej serii.

Kang jest również mistrzem igrzysk azjatyckich i srebrnym medalistą mistrzostw świata. Zwycięstwo w Tokio zapewniło mu udział w kończących sezon mistrzostwach SLS Super Crown.

W rywalizacji kobiet 15-letnia południowokoreańska skateboardzistka Shin Ji-yul zajęła trzecie miejsce w swoim debiutanckim starcie w SLS. Uzyskała 30,9 punktu, podczas gdy zwyciężczyni, Australijka Chloe Covell, otrzymała 32,8 punktu.

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