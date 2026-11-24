Chińska firma Xiaomi poinformowała w trzecim kwartale o spadku skorygowanego zysku netto o 56,8% rok do roku — do 4,88 mld juanów, czyli 728 mln dolarów. Przychody grupy w okresie lipiec–wrzesień spadły o 5,2% — do 15,98 mld dolarów, podaje Anadolu Agency, powołując się na raport spółki dla Giełdy Papierów Wartościowych w Hongkongu.

Zysk operacyjny Xiaomi zmniejszył się o 56,5% — do 979 mln dolarów. Zysk netto według międzynarodowych standardów rachunkowości spadł o 68,4%, do 578 mln dolarów. Marża brutto grupy obniżyła się z 22,9% do 20,2%. Na wyniki finansowe wpłynęły również niższe dochody z przeszacowania inwestycji oraz wyższe koszty finansowe netto.

Dostawy smartfonów spadły

Przychody ze sprzedaży smartfonów zmniejszyły się o 0,8% — do 6,79 mld dolarów. Firma dostarczyła 30,7 mln smartfonów, o 29,1% mniej niż rok wcześniej, ponieważ ograniczyła dostawy tańszych modeli.

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Jednocześnie średnia cena sprzedaży smartfona wzrosła o 39,8% i osiągnęła rekordowy poziom 221 dolarów, częściowo kompensując spadek wolumenu. Marża brutto segmentu smartfonów spadła z 11,1% do 9,2% z powodu wzrostu kosztów komponentów, w tym chipów pamięci. Przychody szerszego segmentu smartfonów i urządzeń podłączonych do sieci spadły o 0,9% — do 12,42 mld dolarów.

Dział samochodów, AI i nowych kierunków stał się nierentowny

Przychody Xiaomi z nowych pojazdów energetycznych spadły o 19,9% — do 3,38 mld dolarów. Firma dostarczyła 100 975 samochodów, o 7,2% mniej rok do roku. Xiaomi wyjaśniło spadek przychodów mniejszą liczbą dostaw i zmianą struktury sprzedanych modeli, w tym mniejszym udziałem SU7 Ultra.

Dział obejmujący samochody, sztuczną inteligencję i inne nowe kierunki odnotował stratę operacyjną w wysokości 507 mln dolarów wobec zysku 104 mln dolarów rok wcześniej. Jego przychody spadły o 17,7% — do 3,56 mld dolarów. Wydatki grupy na badania i rozwój wzrosły o 2%, do 1,37 mld dolarów, w tym z powodu większych inwestycji w sztuczną inteligencję.

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