Cięcia USAID w Somalii mają konsekwencje dla życia ludzi — PBS NewsHour

W Somalii cięcia pomocy zagranicznej rozpoczęte przez administrację Trumpa mają konsekwencje dla najbardziej narażonych osób, od których może zależeć ich życie — wynika z reportażu PBS NewsHour.

Somalia potrzebuje pomocy

PBS NewsHour charakteryzuje Somalię jako kraj, który od dziesięcioleci doświadcza konfliktów i dotkliwych skutków kryzysu klimatycznego. Według oceny redakcji okoliczności te sprawiają, że kraj stale potrzebuje pomocy. Materiał podkreśla, że cięcia dotyczą osób należących do najbardziej narażonych na świecie.

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Reportaż o skutkach cięć

Reportaż o wpływie cięć przygotowali dziennikarze Neha Wadekar i Ed Ram we współpracy z Pulitzer Center. W swoim materiale pokazują, jak cięcia te wpływają na ludzi w Somalii.

PBS NewsHour informuje, że od początku ograniczania pomocy zagranicznej przez administrację Trumpa redakcja publikowała materiały o konsekwencjach takich zmian w różnych krajach świata.

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