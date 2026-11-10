W USA republikańscy senatorowie Rick Scott z Florydy i Josh Hawley z Missouri w poniedziałek nie zobowiązali się do głosowania za ponownym wyborem Johna Thune’a z Dakoty Południowej na lidera republikanów w Senacie. Stało się to po tym, jak Partia Republikańska straciła co najmniej siedem mandatów w wyborach śródokresowych, informuje The Hill.

Postulat określenia celów

Scott, który przewodniczy Senackiemu Komitetowi Sterującemu, poparł wezwania do przełożenia zaplanowanych na wtorek wyborów republikańskiego kierownictwa. Jego zdaniem senatorowie powinni najpierw uzgodnić cele na sesję Kongresu po wyborach i na następną kadencję, a dopiero potem wybrać lidera.

Scott powiedział Fox News Digital, że każdy ubiegający się o stanowisko lidera, w tym Thune, musi wyjaśnić, czy jest gotowy realizować uzgodnione cele oraz dlaczego najlepiej poradzi sobie z tym zadaniem. Jego zdaniem termin głosowania należy ustalić w zależności od tego, ile czasu republikanie będą potrzebować na uzgodnienie dalszego kierunku działania.

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List w sprawie przełożenia głosowania

Scott, przewodniczący senackiej komisji budżetowej Ron Johnson z Wisconsin, a także senatorowie Mike Lee z Utah, Ted Budd z Karoliny Północnej i John Kennedy z Luizjany, podpisali list z żądaniem odroczenia wyborów kierownictwa. Johnson zainicjował to wystąpienie.

Autorzy listu do przewodniczącego Senackiej Konferencji Republikanów Toma Cottona z Arkansas wezwali do gruntownej dyskusji nad przyczynami wyników tegorocznych wyborów oraz oceny dalszej strategii kierownictwa. Johnson powiedział The Washington Examiner, że opuści spotkanie republikanów, jeśli jego koledzy zdecydują się szybko głosować nad składem zespołu kierowniczego następnego Kongresu.

Hawley przed wtorkowym spotkaniem konferencji republikanów również powiedział dziennikarzom, że nie zamierza z wyprzedzeniem obiecywać swojego głosu kierownictwu.

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