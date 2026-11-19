W Anglii Sky Sports opublikował harmonogram 18 meczów angielskiej Premier League, które pokaże w styczniu oraz 1 lutego sezonu 2026/27. Wśród najważniejszych spotkań są mecz Manchester United z Liverpoolem na Old Trafford 24 stycznia oraz spotkanie Manchester City z Arsenalem 31 stycznia. Poinformował o tym Sky Sports.

Kluczowe mecze stycznia

Transmisje nowego bloku rozpoczną się 16 stycznia spotkaniem Aston Villa z Manchesterem United, którego początek zaplanowano na 17:30. Następnego dnia na antenie będą mecze Bournemouth z Ipswich oraz Tottenhamu z Leeds, a 18 stycznia Brentford podejmie Brighton.

23 stycznia aktualny mistrz Arsenal zagra u siebie z Newcastle. W niedzielę 24 stycznia zaplanowano pięć transmisji, w tym mecze Crystal Palace z Tottenhamem, Evertonu z Brentfordem i Nottingham Forest z Bournemouth. Weekend meczowy zakończy starcie Manchesteru United z Liverpoolem, które rozpocznie się o 16:30.

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Koniec miesiąca

25 stycznia Leeds zmierzy się z Chelsea. 30 stycznia Sky Sports pokaże mecz Chelsea z Nottingham Forest, a następnego dnia — kolejne pięć spotkań. Oprócz pojedynku Manchesteru City z Arsenalem na tej liście znalazły się mecze Bournemouth z Fulham, Coventry z Leeds, Hull City z Crystal Palace oraz Tottenhamu z Sunderlandem.

Na 1 lutego zaplanowano mecz Brentford z Manchesterem United. Sky Sports poinformował, że pokaże co najmniej 215 meczów Premier League w sezonie 2026/27.

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