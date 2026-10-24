Mieszkańcy nieformalnego osiedla Slovo Park na południe od Soweto w Johannesburgu w RPA, dziesięć lat po wyroku Wysokiego Sądu, nadal czekają na zagospodarowanie tej okolicy. 6 kwietnia 2016 roku sąd nakazał rozwijać osiedle w jego obecnej lokalizacji, zamiast przesiedlać mieszkańców na obrzeża miasta, informuje Daily Maverick.

Według mieszkańca Tsediso Mosesa Poshodiego, który mieszka w Slovo Park od ponad 25 lat, ówczesny wyrok był dla społeczności „cudem”. Jednak w ciągu dekady jedynymi zauważalnymi zmianami były elektryfikacja oraz instalacja „inteligentnych” słupów, które, jak podaje publikacja, nie zapewniają dostępu do Wi-Fi.

Zaniedbana infrastruktura

W Slovo Park nadal są gruntowe drogi z dziurami, otwarte doły kanalizacyjne i zardzewiałe chaty z blachy falistej. Dom Poshodiego znajduje się obok nielegalnego wysypiska śmieci niedaleko autostrady N12.

58-letnia Cecilia Hlongwane, która mieszka na osiedlu od 26 lat, opowiedziała o szczurach, śmieciach dookoła oraz latrynie z dołem, którą nazywano tymczasową. Jak powiedziała, podczas deszczu przepełnia się ona, a nieczystości wylewają się na zewnątrz. Hlongwane popierała Afrykański Kongres Narodowy od 1994 roku, jednak w listopadowych wyborach po raz pierwszy planuje zagłosować inaczej.

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Brak zaufania przed wyborami

Przed wyborami lokalnymi 4 listopada Poshodi oświadczył, że nie widzi już różnicy między partiami politycznymi. Wcześniej był zwolennikiem i członkiem Afrykańskiego Kongresu Narodowego, lecz zmienił swoje sympatie polityczne z powodu niespełnionych obietnic.

Część młodych mieszkańców również nie wierzy, że głosowanie zmieni sytuację. Jednocześnie 20-letnia Kgopotso Moloi, która będzie głosować po raz pierwszy, powiedziała, że ma nadzieję na zmiany i zatrudnienie. Inna mieszkanka, Phezeka Kobo, która mieszka w Slovo Park od 1994 roku, oświadczyła, że mimo wszystko zagłosuje, ponieważ uważa to za możliwość, by zostać usłyszaną.

Po wyroku sądu mieszkańcy wielokrotnie blokowali N12 płonącymi oponami i gruzem, domagając się od władz miejskich spełnienia obietnic. Poshodi twierdzi, że podczas takich akcji policja używała siły. Podczas protestu w 2023 roku 16-letni Karabo Chaku został, według publikacji, zastrzelony przez funkcjonariuszy policji.

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