Jedyna wyjazdowa służba pomagająca osobom bez dachu nad głową na południu Tasmanii, Street 2 Home, poinformowała, że nie nadąża za rosnącym popytem. Trzyosobowy zespół wyszukuje ludzi śpiących pod gołym niebem, w namiotach lub samochodach, ustala ich potrzeby i pomaga im uzyskać dostęp do niezbędnych usług, podaje ABC News.

Trzyosobowy zespół

W regionie, w którym około 2,5 tysiąca osób nie ma mieszkania, zespół Street 2 Home pracuje pełną parą. Kierownik programu Chris Allen zaznaczył, że liczba osób trafiających na ulicę rośnie obecnie szybciej niż liczba tych, którym udaje się znaleźć mieszkanie.

Jak powiedział, wiele innych usług dla osób bezdomnych jest dostępnych głównie online, podczas gdy osoby śpiące pod gołym niebem mogą nie mieć telefonu, internetu ani umiejętności potrzebnych do szukania pomocy. Pracownicy Street 2 Home towarzyszą ludziom podczas składania wniosków o mieszkanie i pomagają im nie opuścić wyznaczonych spotkań.

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Ograniczenie działalności z powodu braku środków

Program działał wcześniej na terenie całej Tasmanii, jednak z powodu braku finansowania jego działalność ograniczono do południowej części stanu. Oddział na północy Tasmanii zamknięto we wrześniu ubiegłego roku, a na północnym zachodzie — w czerwcu tego roku. Street 2 Home oświadczyła, że przy dodatkowym finansowaniu mogłaby ponownie rozszerzyć działalność na cały stan.

Według stanu na sierpień czas oczekiwania na mieszkanie w Tasmanii wynosił około 1,7 roku. Z danych nowego raportu Uniwersytetu Tasmanii wynika, że w roku finansowym zakończonym w 2023 roku 944 mieszkańców stanu spało pod gołym niebem, gdy po raz pierwszy zwrócili się do wyspecjalizowanych służb. Dla 74% z nich nie było to pierwsze takie doświadczenie.

Wzrost bezdomności

Liczba osób bezdomnych w Tasmanii wzrosła o 45% między 2016 a 2021 rokiem. Współautorka raportu, dyrektorka Homelessness Australia Catherine Robinson, podkreśliła, że problem może być większy, ponieważ bezdomność często pozostaje niewidoczna. W raporcie wśród czynników wymieniono niedobór dostępnych cenowo mieszkań i miejsc w schroniskach, a także zaburzenia psychiczne. Autorzy zalecili zwiększenie zasobów służb i liczby schronisk oraz ściślejsze zintegrowanie pomocy w zakresie zdrowia psychicznego z pracą z osobami bezdomnymi.

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