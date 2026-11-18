Amerykańska Służba Imigracyjna i Celna (ICE) zgodziła się zapłacić prywatnemu wykonawcy CSI Aviation do 305,7 mln dolarów w ramach kontraktu bez konkurencyjnego wyboru. We wrześniu służba zmieniła również obowiązującą umowę, dodając program LADD amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa, który umożliwia ukrywanie samolotów w części publicznych serwisów śledzenia lotów, informuje The Guardian.

Program LADD pozwala właścicielom i operatorom samolotów ograniczać wyświetlanie danych o statkach powietrznych na platformach korzystających z danych FAA, w tym FlightAware i Flightradar24. Jednocześnie samoloty nadal przekazują dane o lokalizacji, a niektóre inne trackery mogą je pokazywać na podstawie zbieranych przez użytkowników sygnałów ADS-B.

Nowe kontrakty z CSI Aviation

31 października ICE złożyła także w CSI Aviation zamówienie o wartości do 1,28 mld dolarów, aby przez kolejny rok zapewniać loty czarterowe. W ramach tej umowy pracownicy wykonawcy mają sporządzać listy osób przewożonych lotami deportacyjnymi i transferowymi.

Zgodnie z instrukcją ICE dotyczącą operacji lotniczych z 2023 roku przygotowywanie manifestów pasażerskich należało do obowiązków pracowników służby. W początkowych warunkach umowy opublikowanych przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA w 2025 roku również wskazano, że rząd ma przekazywać CSI gotową listę pasażerów przed odlotem.

Kontrakt kadrowy przewiduje do 140 koordynatorów lotów w lokalnych biurach ICE i centrach lotniczych, którzy będą pracować 18 godzin na dobę siedem dni w tygodniu. W dokumencie podpisanym 16 lipca przez szefa działu kontraktowego ICE Alberta Daintona CSI określono jako jedynego dostawcę zdolnego świadczyć takie usługi dzięki własnym systemom śledzenia lotów i zarządzania manifestami. Z uwzględnieniem opcji umowa będzie obowiązywać do marca 2029 roku.

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Ograniczenia dla trackerów

Fetain Seddighzadeh, przedstawicielka projektu ICE Flight Monitor organizacji praw człowieka Human Rights First, oświadczyła, że od końca września samoloty ICE Air, które wcześniej były widoczne po numerach rejestracyjnych, zostały ukryte na FlightAware i Flightradar24. Według niej na dzień 5 listopada większości lotów ICE nie można było już także śledzić po znakach wywoławczych.

Ekspert OpenSky Network Martin Stromeyer zaznaczył, że LADD nie ukrywa samolotów przed platformami, które nie korzystają z danych FAA i opierają się na zbieranych przez użytkowników danych ADS-B. Seddighzadeh powiedziała jednak, że taki monitoring stał się znacznie trudniejszy: jej projekt śledzi ponad 70 lotów ICE dziennie, czyli ponad 2 tys. lotów miesięcznie.

Spory wokół umów

Zamówienie na 1,28 mld dolarów zostało złożone w ramach umowy ramowej z 2024 roku, na którą ICE otrzymała siedem ofert. Jednocześnie kontrakt kadrowy na 305,7 mln dolarów, jak wynika z dokumentacji zamówień, nie był konkurencyjny. Bez konkurencji ICE złożyła także zamówienie na loty za 562 mln dolarów w lutym 2025 roku, według publikacji.

CSI Aviation jest pozwaną w sprawie dotyczącej jej roli w lotach, którymi w marcu 2025 roku przewieziono wenezuelskich mężczyzn do więzienia w Salwadorze. Firma zwróciła się do sądu o oddalenie pozwu i przekazanie sprawy do Teksasu, twierdząc, że to ICE, a nie CSI, decydowała, kogo umieszczać na pokładach samolotów.

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