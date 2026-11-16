Służby krwi w Wielkiej Brytanii wystosowały pilny apel o wypełnienie 150 tys. terminów donacji w najbliższych tygodniach. Ma to pomóc brytyjskiej Narodowej Służbie Zdrowia zapewnić szpitalom zapasy krwi w okresie zimowego wzrostu zapotrzebowania, donosi The Guardian.

Zapasy niektórych grup się zmniejszyły

Według urzędników rezerwy niektórych grup krwi stanowią zaledwie połowę wymaganego poziomu. Chodzi w szczególności o krew O Rh-, B Rh-, O Rh+ oraz Ro. Przedstawicieli czarnoskórych społeczności również wezwano do oddawania krwi, aby pomóc w leczeniu pacjentów z niedokrwistością sierpowatokrwinkową.

Do Nowego Roku system ochrony zdrowia musi pozyskiwać około 5 tys. dawców dziennie — zarówno osoby, które już oddają krew, jak i nowych wolontariuszy. Oddaną krew można przechowywać do 35 dni, a płytki krwi — tylko siedem dni. Według służb krwi jedna donacja trwa około godziny i może uratować trzy życia.

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Zima zwiększa zapotrzebowanie

Zimą ludzie częściej chorują na przeziębienie, grypę i inne choroby układu oddechowego, przez co nie mogą oddawać krwi. Jednocześnie pacjenci z chorobami przewlekłymi, w tym z niedokrwistością sierpowatokrwinkową i rakiem, mogą w tym okresie potrzebować większej liczby transfuzji krwi lub płytek krwi.

Na początku tego miesiąca Szkocka Narodowa Służba Transfuzji Krwi po raz pierwszy wydała bursztynowe ostrzeżenie dotyczące grup krwi O z powodu bezprecedensowo niskich zapasów. Jako przyczyny wskazano niedobór dawców i zwiększone wykorzystanie tych grup krwi w ostatnich miesiącach. Medycy dążą również do zwiększenia zapasów osocza potrzebnego do produkcji leków dla osób z ciężkimi chorobami układu odpornościowego.

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