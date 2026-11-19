Liczba zgonów z powodu raka szyjki macicy na świecie może wzrosnąć o 39,3% i osiągnąć 522 tysiące rocznie do 2050 roku. Taką prognozę zawiera badanie Global Burden of Disease 2023, przeprowadzone z udziałem naukowców z Narodowego Uniwersytetu Singapuru oraz Instytutu Pomiarów i Oceny Stanu Zdrowia Uniwersytetu Waszyngtońskiego, informuje News-Medical.

Naukowcy przeanalizowali zachorowalność, śmiertelność i utratę zdrowia z powodu raka szyjki macicy w 204 krajach i terytoriach w latach 1990–2023, a także przygotowali prognozę do 2050 roku. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Nature Medicine.

Prognoza do 2050 roku

Według szacunków autorów w 2023 roku rak szyjki macicy rozwinął się u 887 tysięcy kobiet na świecie, a 369 tysięcy zmarło z powodu tej choroby. Oczekuje się, że do 2050 roku roczna liczba nowych przypadków wzrośnie o 20,2% — do 1,08 miliona.

Jednocześnie prognozuje się spadek standaryzowanych według wieku wskaźników zachorowalności i śmiertelności. Jednak bezwzględna liczba przypadków i zgonów będzie rosła z powodu wzrostu i starzenia się populacji.

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Najwyższe wskaźniki w Afryce Subsaharyjskiej

W 2023 roku standaryzowany według wieku wskaźnik zachorowalności w krajach Afryki Subsaharyjskiej wyniósł 55,9 przypadku na 100 tysięcy kobiet, podczas gdy w regionach o wysokich dochodach — 12,8 przypadku. Najwyższe krajowe wskaźniki odnotowano w Eswatini — 157,6 przypadku na 100 tysięcy kobiet, w Malawi — 135,9, a w Zambii — 112,6.

Na kraje Afryki Subsaharyjskiej przypadła największa liczba nowych przypadków wśród dużych regionów — 241 tysięcy. W Azji Południowo-Wschodniej, Azji Wschodniej i Oceanii łącznie oszacowano 208 tysięcy nowych przypadków, a w Azji Południowej — 198 tysięcy.

Autorzy badania podkreślają, że rakowi szyjki macicy można potencjalnie zapobiegać dzięki szczepieniom przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, regularnym badaniom przesiewowym i terminowemu leczeniu zmian przedrakowych. W latach 1990–2023 liczba zgonów z powodu tej choroby na świecie wzrosła o 71,6%.

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