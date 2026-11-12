Szwedzka służba meteorologiczna SMHI podniosła ostrzeżenie przed opadami śniegu dla obszaru miasta Skellefteå na północno-wschodnim wybrzeżu Szwecji do poziomu czerwonego — najwyższego poziomu zagrożenia. Według prognozy może tam spaść od 50 do 80 centymetrów śniegu, a silny wiatr może powodować zaspy śnieżne, informuje The Local Sweden.

Ryzyko przerw w dostawach energii

Czerwone ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 14:00 w czwartek do godziny 23:00 w piątek. Taki poziom oznacza, że warunki pogodowe mogą spowodować bardzo poważne zakłócenia w funkcjonowaniu społeczeństwa.

Mieszkańcom tego obszaru zalecono, aby nie korzystali z dróg ze względu na wysokie ryzyko utknięcia. Osobom mieszkającym na terenach z napowietrznymi liniami energetycznymi zalecono również przygotowanie się na długotrwałe i rozległe przerwy w dostawach energii elektrycznej oraz zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnych.

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Inne ostrzeżenia na północy kraju

Dla wyżyn między Timrå a Örnsköldsvikiem ogłoszono również pomarańczowe ostrzeżenie — drugi pod względem powagi poziom. Będzie ono obowiązywać od godziny 18:00 w czwartek do godziny 9:00 13 listopada, a spodziewana pokrywa śnieżna wyniesie od 20 do 40 centymetrów.

Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują wzdłuż wybrzeża Västerbotten, w najdalej na południe położonej części wybrzeża Norrbotten, a także w regionie Västernorrland i na północy Hälsinglandu.

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