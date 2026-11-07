Singapurski operator transportowy SMRT prowadzi miesięczny eksperyment na stacjach metra City Hall i Raffles Place: pasażerowie są zachęcani do stania po obu stronach schodów ruchomych, zamiast trzymać się lewej strony i pozostawiać prawą dla osób idących pieszo. Test rozpoczął się 29 października i ma ocenić bezpieczeństwo oraz przepustowość schodów ruchomych, informuje Channel NewsAsia.

Pasażerowie zachowują nawyk

Prezes SMRT Trains Lam Sheau Kai powiedział, że firma dąży do promowania bezpieczniejszego korzystania ze schodów ruchomych, ponieważ poślizgnięcia, potknięcia i upadki pozostają problemem. W trakcie eksperymentu operator będzie badał wzorce przemieszczania się i zachowania pasażerów na obu stacjach.

Na stacji City Hall regularnie odtwarzano komunikaty proszące pasażerów o stanie po obu stronach schodów ruchomych, a przy wejściu do jednych ze schodów ustawiono dwie odpowiednie tablice. Jednak podczas obserwacji 7 listopada większość osób nadal stała po lewej stronie, podczas gdy prawą stroną wchodzono pieszo. Wszystkich 10 pasażerów, których zapytało medium, opowiedziało się za zachowaniem dotychczasowej praktyki.

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Według obserwacji dziennikarzy osoby idące w górę po prawej stronie pokonywały schody ruchome w około 20 sekund, podczas gdy pasażerowie stojący nieruchomo potrzebowali około 30 sekund. Jednocześnie w okresach większego natężenia ruchu ludzie czasami czekali ponad 10 sekund, aby ustawić się w lewej kolejce, podczas gdy prawa strona pozostawała stosunkowo wolna.

Doświadczenia innych miast

SMRT sprawdza, czy ustawienie ludzi po obu stronach pozwoli efektywniej wykorzystywać pojemność schodów ruchomych. W 2016 roku londyńskie służby transportowe przeprowadziły podobny test na stacji Holborn, aby zmniejszyć tłok. Badanie przedstawione w tym samym roku na sympozjum poświęconym technologiom wind i schodów ruchomych wykazało wzrost przepustowości o około 30%, choć nie stwierdzono statystycznie istotnej poprawy bezpieczeństwa.

W japońskiej prefekturze Saitama od października 2021 roku, a w mieście Nagoya od października 2023 roku obowiązują zasady, zgodnie z którymi użytkownicy schodów ruchomych muszą stać nieruchomo niezależnie od strony. Na Tajwanie metro również zachęca pasażerów do zajmowania obu stron schodów ruchomych dla bezpieczeństwa i lepszego przepływu ludzi.

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