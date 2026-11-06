Snapchat zaczął domyślnie wyłączać funkcję Find Friends dla niepełnoletnich użytkowników w Wielkiej Brytanii. Brytyjski regulator Ofcom uznał ten krok za ważny dla ograniczenia ryzyka groomingu w internecie. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Zmiana ustawień

Funkcja Find Friends pomaga użytkownikom znajdować i dodawać nowe kontakty. Według Ofcom jej domyślne wyłączenie utrudni obcym osobom kontaktowanie się z dziećmi na platformie do wymiany obrazów.

Dyrektor grupy ds. bezpieczeństwa online Ofcom, Oliver Griffiths, oświadczył, że ta zmiana była od dawna potrzebna. Regulator będzie monitorował wdrażanie nowego zabezpieczenia Snapchata przez cały listopad.

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Weryfikacja wieku

W maju Snapchat zobowiązał się do wprowadzenia takiej zmiany. Później firma poinformowała Ofcom, że do końca roku powinny zacząć działać skuteczne kontrole wieku dla użytkowników poniżej 18. roku życia.

Według regulatora w maju ze Snapchata korzystało 32% brytyjskich dzieci w wieku od 8 do 12 lat, choć minimalny wiek korzystania z platformy wynosi 13 lat. Analiza danych brytyjskiej policji za 2025 rok, przeprowadzona przez National Society for the Prevention of Cruelty to Children, wykazała, że Snapchat odpowiadał za 40% zarejestrowanych przestępstw związanych z seksualną komunikacją z dzieckiem w przypadkach, w których udało się ustalić platformę.

Ofcom ponownie ostrzegł także firmy technologiczne, które nie przeciwdziałają ryzyku groomingu: mogą im grozić kary w wysokości do 10% odpowiednich globalnych przychodów.

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