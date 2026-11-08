Gwałtowne ochłodzenie w południowo-wschodniej Australii przyniosło śnieg w części stanów Nowa Południowa Walia, Wiktoria i Tasmania. Opady odnotowano w kurortach Thredbo i Perisher w Nowej Południowej Walii, na Mount Hotham w Wiktorii, a także na kunanyi/Mount Wellington w Hobart, informuje The Guardian.

Zimne powietrze znad Antarktydy

Australijskie Biuro Meteorologii wyjaśniło zimową pogodę systemem atmosferycznym z zimnym powietrzem przemieszczającym się na północ znad Antarktydy. Wiatr południowo-zachodni również obniżał temperaturę odczuwalną w porównaniu z faktycznymi odczytami.

W południe w Adelajdzie, Melbourne, Hobart, Canberze i Sydney temperatura odczuwalna wynosiła mniej niż 13°C. W Adelajdzie przy maksymalnej temperaturze 17,5°C odczuwalna temperatura wynosiła 12,3°C. W Canberze maksymalna temperatura wyniosła 12,9°C, ale z powodu warunków pogodowych była odczuwana jako 5,3°C.

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Śnieg wiosną zdarzał się już wcześniej

Opady śniegu były prognozowane wcześniej. Biuro Meteorologii zaznaczyło, że takie zjawiska są o tej porze roku rzadkie, ale nie bezprecedensowe: w wielu obecnie zaśnieżonych miejscach śnieg spadł także w listopadzie 2022 roku.

Ochłodzenie wywołało reakcje w mediach społecznościowych. Kierowniczka sklepu detalicznego w Thredbo, Madeleine McVie, opublikowała nagranie opadów śniegu, a następnego ranka pokazała puste wyciągi krzesełkowe, gdy śnieg nadal padał. Klub krykietowy Kingston Crows na Tasmanii również udostępnił zdjęcie boiska Kingston Beach Oval pokrytego gradem.

Według prognozy już w poniedziałek temperatura zacznie rosnąć, a we wtorek we wszystkich stolicach Australii oczekuje się co najmniej 20°C.

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