Białoruska opozycyjna aktywistka Sofia Sapega opowiedziała o przekierowaniu lotu Ryanair FR4978 z Aten do Wilna do Mińska 23 maja 2021 roku. Na pokładzie wraz z nią był jej chłopak, białoruski opozycjonista Raman Pratasewicz. Według opisu Der Spiegel samolot przekierowano do Mińska, aby zatrzymać Sapegę i Pratasewicza.

Nieplanowane lądowanie

Jak informuje Der Spiegel, o 12:46 pasażerom ogłoszono nieplanowane lądowanie. Sapega wspominała, że w tym momencie samolot powinien był już zbliżać się do Wilna, lecz zamiast tego kierował się do Mińska.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według Sapegi ona i Pratasewicz różnie zareagowali na to ogłoszenie. Pratasewicz zdenerwował się, wstał i zaczął krzyczeć na personel pokładowy, nalegając, że samolot nie może lądować na terytorium Białorusi. Sapega wspominała, że wówczas pozostała wyjątkowo spokojna.

Ukończenie studiów

Sapega opowiedziała również, że podczas lotu myślała o ukończeniu studiów, lecz rozumiała, że opuści ceremonię wręczenia dyplomów. Trzy lata później kupiła czapkę absolwencką i togę oraz uczciła ukończenie edukacji. Wywiad nagrano w Wilnie, gdzie znajduje się Europejski Uniwersytet Humanistyczny — białoruski uniwersytet na wygnaniu.

Czytaj nas na