SoftBank poinformował o kwartalnej stracie w wysokości 7,1 mld dolarów, z czego ponad połowa była związana ze stratami dotyczącymi sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej. Spółka wpłaciła bezzwrotne zaliczki producentom turbin gazowych, ale później uznała znaczną część tych depozytów za faktycznie bezwartościowe, informuje TechCrunch.

Nadmierne zamówienia turbin

Według publikacji około dwa lata temu SoftBank zaczął rezerwować turbiny o łącznej mocy ponad 13 GW. Było to około 50% więcej, niż potrzebował. Spółka dążyła do zagwarantowania sobie dostaw sprzętu w obliczu gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną ze strony centrów danych wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Kolejki do zamówień turbin sięgają obecnie początku lat 30. XXI wieku. W lutym spółka zależna SB Energy ogłosiła zamiar wydania 33 mld dolarów na gazową elektrownię o mocy 9,2 GW. Wcześniej, w 2025 roku, SoftBank ogłosił także inwestycję w OpenAI w wysokości 30 mld dolarów.

Dyrektor generalny Noreva, Peter Gardett, powiedział publikacji, że SB Energy faktycznie nie miała innego wyboru, jak tylko rezerwować więcej turbin, niż potrzebowała, aby szybciej uzyskać sprzęt. Według niego spółka nie tylko przepłaciła, ale także zamówiła nadmiarowe moce, a obecny odpis odzwierciedla koszt tej decyzji.

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Generacja gazowa dla centrów danych

Straty SoftBanku, przekraczające 3 mld dolarów, są związane z postawieniem na gaz ziemny jako źródło energii dla infrastruktury AI. Operatorzy dużych centrów danych i deweloperzy zwracali się ku generacji gazowej z powodu wieloletnich kolejek do przyłączenia do sieci elektroenergetycznych.

Jednocześnie Brent Nelson, starszy dyrektor zarządzający ds. rynków i strategii w Ascend Analytics, zaznaczył, że generacja gazowa wiąże się z ryzykiem, w tym z możliwymi zimowymi ograniczeniami dostaw paliwa przy rosnącym popycie. Jego zdaniem dla większości centrów danych bardziej celowe może być przyłączenie do sieci o mniejszej mocy w połączeniu z dużymi systemami bateryjnymi, które pomogą pokrywać szczytowe obciążenia lub ograniczenia zużycia nakładane przez przedsiębiorstwa energetyczne.

TechCrunch zauważa, że straty SoftBanku raczej nie spowodują masowego anulowania projektów gazowych elektrowni, ponieważ potrzeby AI w zakresie energii elektrycznej pozostają znaczące. Rozwój tego segmentu może jednak okazać się wolniejszy, niż oczekiwała spółka.

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