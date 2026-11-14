W malezyjskim stanie Melaka sojusz Barisan Nasional (BN) i Perikatan Nasional (PN) wygrał wybory do stanowego zgromadzenia ustawodawczego, zdobywając 24 z 28 miejsc według nieoficjalnych wyników. Głosowanie odbyło się 14 listopada. Według stanu na 21:20 wyniki nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez Malezyjską Komisję Wyborczą, podaje Channel NewsAsia.

Wyniki głosowania

Dla BN i PN jest to o jedno miejsce więcej niż łączne 23 mandaty, które te koalicje zdobyły osobno w wyborach w Melace w 2021 roku. Pakatan Harapan (PH), powiązana z premierem Malezji Anwarem Ibrahimem, według lokalnych mediów zdobyła cztery miejsca — o jedno mniej niż pięć lat temu.

Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), która wystawiła kandydatów w siedmiu okręgach, nie zdobyła żadnego mandatu. Partia Bersama, kierowana przez byłego ministra gospodarki Rafiziego Ramliego i reprezentowana w 16 okręgach, również nie uzyskała żadnych miejsc.

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Oświadczenia przedstawicieli sojuszu

Na konferencji prasowej po 21:00 przewodniczący BN Ahmad Zahid Hamidi oświadczył, że sojusz BN i PN nieoficjalnie wygrał w 24 z 28 okręgów i ma znaczną większość. Podziękował mieszkańcom i wyborcom Melaki za zaufanie do sojuszu.

Wcześniej sekretarz generalny Zjednoczonej Malezyjskiej Organizacji Narodowej Asyraf Wajdi poinformował, że sojusz ma bezsporną przewagę w co najmniej 15 okręgach. To wystarcza do uzyskania zwykłej większości i utworzenia następnego rządu stanowego.

BN wystawiła kandydatów w 23 okręgach, a PN w pięciu, dzieląc między siebie wszystkie 28 miejsc. PH kandydowała w 24 okręgach, a w czterech nie rywalizowała bezpośrednio z Bersatu. Według CNA urzędujący premier Melaki Ab Rauf Yusoh ma zostać ponownie powołany na stanowisko. Kolejne wybory powszechne w Malezji mają odbyć się nie później niż w lutym 2028 roku.

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