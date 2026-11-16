Unia Europejskich Klubów (UEC) złożyła do Komisji Europejskiej skargę antymonopolową przeciwko UEFA i organizacji European Football Clubs (EFC). Organizacja reprezentująca nieelitarne zespoły kwestionuje umowę, na mocy której UEFA uznaje EFC za jedynego przedstawiciela europejskich klubów piłkarskich, informuje Politico.

UEC zwraca się do Komisji Europejskiej o zbadanie, czy to porozumienie nie narusza unijnych przepisów dotyczących porozumień ograniczających konkurencję i nadużywania pozycji dominującej. Zdaniem Unii wyłączna reprezentacja i nierówne prawa głosu w EFC pozwalają czołowym klubom wpływać na zasady dla całego europejskiego systemu piłkarskiego.

Zastrzeżenia dotyczące reprezentacji klubów

Sekretarz generalny UEC i dyrektor wykonawczy chorwackiego klubu Lokomotiva Zagrzeb, Dennis Gudašić, oświadczył, że większość europejskich klubów nie ma realnego wpływu na decyzje, które określają ich przyszłość. UEC powołuje się w szczególności na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2023 roku w sprawie Superligi. Organizacja uważa, że zasady dostępu do europejskiej piłki nożnej powinny być przejrzyste, obiektywne i niedyskryminujące.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według UEC zasady EFC zabraniają jej członkom przystępowania do innych transgranicznych stowarzyszeń klubowych, jeśli nie są one uznawane przez samą EFC wraz z FIFA lub UEFA. Jednocześnie EFC wskazuje na swojej stronie internetowej, że wszystkie jej kluby członkowskie mogą głosować na przedstawicieli do zarządu i innych organów określających jej działalność. Unia podała również, że w maju 2024 roku jeden klub został ostrzeżony, iż straci członkostwo w EFC, jeśli pozostanie w nowej organizacji. Kolejne 59 klubów poprosiło o nieujawnianie ich udziału w UEC z obawy przed możliwą presją.

Wpływ na turnieje i podział środków

Skarga dotyczy także roli EFC w zarządzaniu klubowymi rozgrywkami UEFA. Według UEC EFC zgłasza 16 z 20 członków Komitetu UEFA ds. Rozgrywek Klubowych, który rozpatruje zmiany formatów turniejów, kwalifikacji i wypłat nagród. Unia uważa, że daje to wąskiej grupie klubów znaczący wpływ na zasady dla wszystkich europejskich drużyn.

UEC twierdzi również, że podział nagród pieniężnych wzmacnia przewagę klubów, które już znajdują się na szczycie futbolu. W badaniu, na które powołuje się organizacja, wskazano, że około 50 klubów otrzymało około 80% miejsc w Lidze Mistrzów od 2000 roku. Unia prosi Komisję Europejską o uzyskanie i opublikowanie obecnego memorandum między UEFA a EFC, a także o usunięcie ograniczających postanowień, aby inne organizacje klubowe mogły uzyskać uznanie i uczestniczyć w podejmowaniu decyzji.

Czytaj nas na