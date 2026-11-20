Badacze w Niderlandach sprawdzili odporność słonych mokradeł na silne fale w instalacji hydraulicznej Delta Flume w pobliżu Delftu. Po 21 godzinach oddziaływania fal powierzchnia fragmentów przybrzeżnych terenów podmokłych przeniesionych do instalacji uległa erozji średnio o około 7 mm, informuje The Guardian.

Testy w instalacji falowej

Delta Flume to hydrauliczna instalacja badawcza z betonowym kanałem o długości 300 metrów, głębokości 9,5 metra i szerokości 5 metrów. Na jednym z jego końców cztery duże tłoki poruszają deską falową, która może wytwarzać fale o wysokości do 4,5 metra.

Na potrzeby eksperymentu naukowcy przenieśli do kanału nienaruszone fragmenty słonych mokradeł i poddawali je działaniu fal o stopniowo rosnącej sile. Do dwóch trzecich roślinności przetrwało to oddziaływanie. Badacze zauważyli, że rośliny doznały zaskakująco niewielkich uszkodzeń i skutecznie osłabiały energię fal.

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Ochrona wybrzeża

Wraz ze wzrostem poziomu morza i nasilaniem się sztormów słone mokradła mogą odgrywać coraz ważniejszą rolę w ochronie wybrzeża. Jedno z kluczowych pytań dotyczy tego, czy silne sztormy są w stanie zmyć roślinność i osady z takich ekosystemów, zmieniając linię brzegową, czy też mokradła mogą służyć jako naturalna bariera.

Wyniki badania, które mają zostać opublikowane w czasopiśmie Nature, wskazują, że słone mokradła mogą zapewniać ważną ochronę wybrzeża podczas silnych sztormów.

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