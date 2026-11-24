Badanie danych z Norwegii, Danii i Szwecji powiązało wysokie spożycie słonych przekąsek w okresie dojrzewania z podwyższonym ryzykiem nieswoistych zapaleń jelit w młodej dorosłości. Do takich wniosków doszli autorzy dużego długoterminowego badania opublikowanego w czasopiśmie Gut, informuje News-Medical.

Dane z trzech kohort

Naukowcy połączyli dane 111 999 uczestników z trzech badań populacyjnych. Uczestników obserwowano od okresu ciąży lub od urodzenia, a informacje o diecie zbierano za pomocą kwestionariuszy w wieku od siedmiu do 15 lat. Rozpoznania nieswoistych zapaleń jelit, w tym choroby Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, odnotowywano w krajowych rejestrach pacjentów do 2024 roku.

W średnim okresie obserwacji trwającym od 12 do 17 lat zarejestrowano 653 przypadki nieswoistych zapaleń jelit. Po uwzględnieniu czynników społeczno-demograficznych i okołoporodowych, a także wczesnych ekspozycji, w tym występowania tych chorób u rodziców i palenia przez matkę, badacze stwierdzili związki między poszczególnymi grupami produktów a późniejszymi rozpoznaniami.

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Przekąski i inne produkty

W porównaniu z niskim spożyciem, wysokie spożycie słonych przekąsek w okresie dojrzewania powiązano z 32% wyższym ryzykiem jakiegokolwiek nieswoistego zapalenia jelit. Ryzyko wrzodziejącego zapalenia jelita grubego było wyższe o 51%. Do słonych przekąsek w badaniu zaliczono między innymi chipsy ziemniaczane i kukurydziane, a także popcorn.

Jednocześnie wysokie spożycie owoców w dzieciństwie wiązało się z 34% niższym ryzykiem choroby Crohna, ale z 54% wyższym ryzykiem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. W okresie dojrzewania wysokie spożycie owoców powiązano z 64% niższym ryzykiem choroby Crohna, bez statystycznie istotnego związku z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Wysokie spożycie ryb w dzieciństwie również powiązano z 35% niższym ryzykiem choroby Crohna.

Ograniczenia badania

Autorzy podkreślają, że badanie ma charakter obserwacyjny, dlatego nie dowodzi związku przyczynowo-skutkowego. Nie mogli również uwzględnić niektórych potencjalnie istotnych czynników, w tym aktywności fizycznej i stosowania antybiotyków w starszym wieku. Analiza nie oceniała, czy wyniki są związane z poszczególnymi grupami produktów, czy z szerszymi cechami diety i stylu życia.

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