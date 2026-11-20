Somalia nakazała ambasadorowi Zjednoczonych Emiratów Arabskich opuścić kraj w ciągu 72 godzin i odwołała swojego somalijskiego wysłannika z Abu Zabi. Władze oskarżyły ZEA o nieokreślone naruszenia suwerenności kraju, które nazwały „otwartą inwazją”, informuje Cyprus Mail.

Oświadczenie władz Somalii

Minister informacji Abdifatah Qasim Mohamud oświadczył w komunikacie agencji państwowej, że zostaną podjęte działania przeciwko osobom współpracującym z ZEA przy „inwazji na Somalię”. Wezwał także Somalijczyków do zjednoczenia się w obronie suwerenności, bezpieczeństwa, terytorium i jedności kraju.

Minister nie sprecyzował, jakie dokładnie działania Emiratów były podstawą tej decyzji. We wtorek prezydent Somalii Hassan Sheikh Mohamud oskarżył ZEA o udzielanie gospodarczego i politycznego wsparcia niektórym regionalnym rządom Somalii, które, jak powiedział, sprzeciwiają się władzom federalnym.

Reakcja Emiratów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZEA określiło podejście rządu Somalii jako eskalacyjne i wrogie. Resort oświadczył, że władze Somalii próbują wciągnąć Emiraty w wewnętrzną walkę o władzę, a takie działania mogą zaszkodzić interesom obu krajów.

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MSZ ZEA poinformowało również, że już w styczniu 2026 roku zamknęło ambasadę w Mogadiszu i wycofało personel dyplomatyczny z powodu tego, co nazwało wrogimi działaniami rządu Somalii, w tym anulowania umów dwustronnych. Resort zadeklarował zamiar utrzymania i wzmacniania więzi z narodem somalijskim.

Wcześniejsze zaostrzenie

W styczniu Somalia ogłosiła zakończenie wszystkich ustaleń z ZEA, w tym umów portowych, a także współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Wówczas władze kraju również oskarżyły Emiraty o podważanie suwerenności narodowej. Trzy samorządne regiony Somalii, które utrzymują bliskie relacje z ZEA, odrzuciły tę decyzję.

ZEA wcześniej finansowały i szkoliły somalijskich wojskowych, a także wspierały projekty portowe i inne przedsięwzięcia komercyjne w kraju. Według wysokich rangą somalijskich źródeł Emiraty nadal wypłacają wynagrodzenia i zapewniają logistykę dla około 3 400 żołnierzy policji wojskowej i bojowników jednostek specjalnych w Mogadiszu i jego okolicach.

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