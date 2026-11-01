Somalijscy piraci przejęli irański statek rybacki Azini, na którego pokładzie znajdowały się 23 osoby. Statek został przejęty 29 października między nadmorskimi miastami Bandar Beyla i Hafun w północno-wschodniej Somalii.

Załoga i zagrożenia dla żeglugi

Według funkcjonariusza Morskiej Policji Puntlandu statek został przejęty przez 12 piratów. Na pokładzie znajdowało się 21 członków załogi z Iranu i dwóch somalijskich ochroniarzy. Urzędnik wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ nie miał upoważnienia do rozmów z mediami.

Centrum bezpieczeństwa morskiego na Oceanie Indyjskim poinformowało, że bezpieczeństwo członków załogi jest obecnie nieznane. W zaktualizowanym ostrzeżeniu centrum stwierdziło, że piraci mogą wykorzystać Azini jako pływającą bazę do ataków na statki handlowe, ponieważ jednostka zbliżała się do szlaku żeglugi handlowej. Informuje o tym The Hindu.

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Śledztwo i wzmożona aktywność piratów

Okoliczności przejęcia statku bada morska operacja Unii Europejskiej Atalanta. Centrum bezpieczeństwa morskiego wezwało statki w tym rejonie do zachowania czujności i zgłaszania podejrzanej aktywności.

Przejęcie Azini nastąpiło w czasie nowego wzrostu somalijskiego piractwa w Zatoce Adeńskiej i zachodniej części Oceanu Indyjskiego. Według stanu na sierpień piraci przejęli od kwietnia sześć statków handlowych, przy czym część ataków miała miejsce daleko od wybrzeża Somalii. We wrześniu władze Puntlandu oświadczyły, że piraci zabili pięciu członków załogi tankowca MT Honour 25, przetrzymywanego od kwietnia. Według władz służby odzyskały statek i zatrzymały 16 podejrzanych piratów.

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