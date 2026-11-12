W Korei Południowej Son Heung-min i czterech innych piłkarzy reprezentacji oświadczyli, że pozostawili za sobą różnice, o których wcześniej informowały lokalne media. Wspólne oświadczenie wraz z kapitanem zespołu wydali Kim Min-jae, Lee Jae-sung, Hwang In-beom i Hwang Hee-chan, podaje Channel NewsAsia.

Wspólne oświadczenie zawodników

Piłkarze przeprosili koreańskie społeczeństwo i kibiców za niepokój wywołany ostatnimi doniesieniami na temat reprezentacji. Według nich podczas niedawnego spotkania otwarcie i szczerze omówili sytuację w zespole.

„Przede wszystkim chcielibyśmy szczerze przeprosić koreańskie społeczeństwo i kibiców piłki nożnej za niepokój wywołany ostatnimi doniesieniami na temat reprezentacji” — głosi oświadczenie. Zawodnicy zaznaczyli, że bezpośrednio wysłuchali się nawzajem i omówili kwestie, którym wcześniej nie mieli wystarczającej możliwości poświęcić uwagi. Jak podkreślili, pomogło im to lepiej zrozumieć wzajemne stanowiska.

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Konsekwencje nieudanego mundialu

Spory w południowokoreańskiej piłce nożnej nasiliły się po odpadnięciu drużyny w fazie grupowej mistrzostw świata i rezygnacji trenera Hong Myung-bo. Później lokalne media poinformowały o rozłamie między 34-letnim Sonem a częścią zawodników, w tym obrońcą Bayernu Kimem Min-jae.

Podczas spotkania piłkarze omówili także przyczyny niepowodzenia na mistrzostwach świata i oświadczyli, że nie chcą powtarzać wcześniejszych błędów. Zamierzają pozostawić za sobą „niepotrzebne spory” i wspólnie pracować nad silniejszą reprezentacją.

Po rezygnacji Hong Myung-bo obowiązki głównego trenera przejął Hiszpan Robert Moreno. Reprezentacja Korei Południowej ma rozegrać w Katarze mecze towarzyskie z Arabią Saudyjską i Katarem.

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