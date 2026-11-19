Sen trwający dziewięć godzin lub dłużej na dobę wiąże się z około 50% wyższym ryzykiem śmierci wśród dorosłych z chorobami serca w USA w porównaniu ze snem trwającym od siedmiu do ośmiu godzin. Wynika to z badania kohortowego opublikowanego w czasopiśmie PLOS One, informuje News-Medical.

Dane z 15-letniej obserwacji

Naukowcy przeanalizowali dane z amerykańskiego Narodowego Badania Wywiadu Zdrowotnego z 2004 roku, połączone z Krajowym Indeksem Zgonów według stanu na 31 grudnia 2019 roku. Spośród 94 597 uczestników badania pełne dane miało 3 287 dorosłych, którzy zgłosili zdiagnozowaną chorobę wieńcową, inną chorobę serca lub przebyty zawał.

Uczestników podzielono na trzy grupy według deklarowanego dobowego czasu snu: sześć godzin lub mniej, siedem–osiem godzin oraz dziewięć godzin lub więcej. W ciągu około 15 lat obserwacji zmarło 49,4% uczestników. Przyczyny związane z sercem stanowiły 16,7% zgonów w całej badanej grupie, a przyczyny niezwiązane z sercem — 32,6%.

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Związek nie oznacza przyczyny

Po uwzględnieniu wskaźników demograficznych, wskaźnika masy ciała, palenia tytoniu, spożywania alkoholu, aktywności fizycznej i chorób współistniejących sen trwający dziewięć godzin lub dłużej wiązał się ze wzrostem ryzyka zgonu ze wszystkich przyczyn o 51%. Ryzyko zgonu z przyczyn związanych z sercem było wyższe o 53%, a z przyczyn niezwiązanych z sercem — o 50%.

W przypadku snu trwającego sześć godzin lub krócej po pełnej korekcie wskaźników nie stwierdzono statystycznie istotnego związku ze śmiertelnością. Dodatkowe analizy, w tym z wyłączeniem zgonów w pierwszych dwóch latach obserwacji, ogólnie potwierdziły związek długiego snu z wyższą śmiertelnością. W analizie ważonej wzrost ryzyka zgonu ze wszystkich przyczyn był mniejszy i wyniósł 26%.

Autorzy podkreślają, że badanie ma charakter obserwacyjny i nie dowodzi, że długi sen jest przyczyną śmierci ani że skrócenie snu obniży ryzyko. Ich zdaniem sen trwający dziewięć godzin lub dłużej może być wskaźnikiem ukrytej podatności zdrowotnej związanej między innymi z depresją, zaburzeniami oddychania podczas snu, stanem zapalnym, kruchością organizmu, kilkoma chorobami jednocześnie lub przyjmowaniem dużej liczby leków. Uczestnicy tylko raz samodzielnie zgłaszali długość snu, a nasilenie chorób serca i niektóre inne czynniki mogły wpłynąć na wyniki.

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