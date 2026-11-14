Dom aukcyjny Sotheby's oświadczył, że będzie dążył do rozwiązania sporu ze spadkobiercami rodziny Fischerów dotyczącego sprzedaży w Nowym Jorku w USA obrazu Vincenta van Gogha Châtaigniers en fleurs, wstępnie wycenionego na 180 mln dolarów. Przedstawiciele spadkobierców uważają, że dzieło mogło zostać sprzedane pod przymusem w okresie dojścia nazistów do władzy, podaje BBC News.

Stanowisko domu aukcyjnego

Obraz, którego tytuł tłumaczy się jako „Kwitnące kasztanowce”, ma zostać wystawiony na aukcję w Nowym Jorku w środę. Jest sprzedawany w ramach kolekcji Blaquier-Arrieta Collection.

Sotheby's oświadczył, że przeprowadził szeroko zakrojone badania historii własności obrazu i poważnie traktuje kwestie pochodzenia dzieł oraz restytucji. Dom aukcyjny zaznaczył, że jego badania nie wykazały dotychczas, iż obraz został sprzedany pod przymusem. Jednocześnie Sotheby's poinformował o dialogu z rodziną i zamiarze osiągnięcia wzajemnie akceptowalnego rozwiązania.

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Historia własności obrazu

Według Sotheby's niemiecki wydawca Samuel Fischer nabył obraz w 1909 roku, a po jego śmierci w 1934 roku przeszedł on na własność jego rodziny. W 1932 lub 1933 roku obraz przekazano na przechowanie Paulowi Cassirerowi w Amsterdamie, a w 1936 roku przeszedł on do Henriette i Marcela Kapfererów w Paryżu. Przed wystawieniem na aukcję w tym roku obraz miał jeszcze czterech właścicieli.

Spadkobiercy Fischerów powierzyli prowadzenie sprawy prawnikowi. Według The New York Times prawnik napisał do Sotheby's, informując, że obraz został sprzedany w Amsterdamie przed II wojną światową z powodu strat finansowych firmy wydawniczej rodziny za rządów nazistowskich. BBC zwróciło się do prawnika o komentarz.

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