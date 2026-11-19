Setki Izraelczyków w nocy 19 listopada odwiedziły Grób Józefa na obrzeżach Nablusu w Palestynie, na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu. Odprawiali tam żydowskie obrzędy religijne pod ochroną izraelskich wojskowych, którzy zablokowali kilka dróg w rejonie sanktuarium, podaje Anadolu Agency.

Wojsko zablokowało drogi

Według lokalnych źródeł izraelskie siły wkroczyły do wschodniej części Nablusu wraz z wojskowym buldożerem, aby zapewnić dostęp do kompleksu. Wojskowi rozmieścili się w pobliżu sanktuarium, a także na przyległych ulicach i drogach prowadzących do niego.

Lokalne źródła podały również, że wojskowi zajęli dachy kilku palestyńskich domów i przekształcili część z nich w koszary wojskowe. Główne drogi i skrzyżowania w okolicy zamknięto, co utrudniło Palestyńczykom poruszanie się. Obrzędy religijne trwały kilka godzin.

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Spory dotyczące sanktuarium

Grób Józefa znajduje się na wschodnich obrzeżach Nablusu. Izraelczycy uważają, że pochowany jest tam biblijny Józef, którego szczątki rzekomo przywieziono z Egiptu.

Palestyńskie źródła i archeolodzy kwestionują to twierdzenie. Wskazują, że budowla ma zaledwie kilka stuleci i że może to być grób muzułmańskiego działacza religijnego Jusufa Dweikata. Obiekt znajduje się pod palestyńską administracją, jednak Izraelczycy regularnie odwiedzają go w towarzystwie wojska, często nocą.

Według danych palestyńskich od października 2023 roku w wyniku ataków na Zachodnim Brzegu Jordanu zginęło ponad 1 220 Palestyńczyków, około 13 746 zostało rannych, a ponad 26 000 osób zatrzymano.

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