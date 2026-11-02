Mieszkańcy Blue Mountains w Australii obawiają się, że otwarcie lotniska Western Sydney International (WSI) pozbawi ich społeczności ciszy i spokoju. Drugie lotnisko Sydney 25 października rozpoczęło obsługę krajowych i międzynarodowych lotów pasażerskich, a loty cargo są tam wykonywane przez całą dobę od lipca.

Jak informuje ABC News, mieszkaniec miejscowości Warrimoo David Lysiak, który mieszka tam od 44 lat, już wyraźnie słyszał hałas niektórych samolotów cargo. Powiedział, że niedawno przeszedł na emeryturę razem z żoną i obawia się, że ich spokojne życie może stać się głośniejsze.

Petycja za nocnymi ograniczeniami

Mieszkaniec Lawson Julius Timmerman oświadczył, że społeczność jest faktycznie traktowana jako „straty uboczne” na rzecz przemysłu lotniczego. Należy on do setek sygnatariuszy petycji Western Sydney Airport Community Impacts Alliance, która wzywa do rewizji tras lotów i wprowadzenia nocnych ograniczeń lotów od 23:00 do 06:00.

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Według Timmermana mieszkańcy obawiają się możliwych problemów ze snem i pogorszenia warunków życia. Zaznaczył, że kupił dom w górach, licząc na ciche i spokojne otoczenie.

Trasy lotów

WSI ma jeden pas startowy, oznaczony jako 05 lub 23 w zależności od kierunku jego wykorzystania. Podczas operacji w kierunku 23 samoloty przylatują z północnego wschodu i odlatują na południowy zachód nad zachodnim Sydney i Blue Mountains. Airservices Australia wcześniej informowała, że w miarę możliwości będzie w ciągu dnia preferować ten kierunek, aby zmniejszyć liczbę lotów nad obszarami mieszkalnymi na północny wschód od lotniska.

Marek Bekier, wykładowca w Szkole Lotnictwa Uniwersytetu Nowej Południowej Walii, zauważył, że przy ustalaniu tras zawsze trzeba szukać kompromisów. W lipcu weszły również w życie zmiany tras na lotnisku Kingsford-Smith w Sydney, wprowadzone z powodu dodatkowego obciążenia przestrzeni powietrznej. W szczególności część odlotów z pasa 34L kieruje się teraz dalej na zachód nad obszarami w pobliżu Penrith, zamiast skręcać na południe nad obszarami w pobliżu Liverpoolu.

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