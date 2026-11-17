Rządząca w Rumunii Partia Socjaldemokratyczna przedstawiła harmonogram reformy centralnej administracji publicznej i spółek państwowych. Plan zakłada przeprowadzenie reformy w przyspieszonej procedurze parlamentarnej do końca marca 2027 roku, informuje Romania Insider.

Komitet międzyresortowy

Według wicepremiera Mariana Neacșu do końca listopada planowane jest utworzenie komitetu międzyresortowego. Ma on przygotować projekt reformy instytucji państwowych i spółek.

Zgodnie z harmonogramem przedstawionym 16 listopada projekt ma zostać zatwierdzony do 1 marca 2027 roku w procedurze przyjęcia przez rząd odpowiedzialności w parlamencie.

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Pakiety zmian w parlamencie

Socjaldemokraci zwrócili się do premiera Luki Niculescu z propozycją zastosowania tej procedury wobec pakietów dotyczących reformy centralnej administracji, spółek państwowych i reorganizacji administracyjno-terytorialnej.

Procedura przyjęcia przez rząd odpowiedzialności w parlamencie ma skutki podobne do wotum zaufania: w razie odrzucenia doprowadzi do dymisji rządu. Według publikacji proponowany tryb przewiduje rozpatrzenie reformy bez debat parlamentarnych.

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