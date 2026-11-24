W Strasburgu we Francji Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim przeprowadzi oficjalną debatę na temat stanowiska premier Danii Mette Frederiksen w sprawie migracji. Jak informuje Politico Europe, chodzi w szczególności o jej poparcie dla utworzenia centrów powrotowych poza UE dla osób, którym odmówiono azylu w bloku.

Stanowisko socjalistów

Przewodnicząca grupy Socjalistów i Demokratów Iratxe García oświadczyła, że „większość” europosłów tego ugrupowania sprzeciwia się takim centrom. Jej zdaniem centra powrotowe w Afryce nie mają podstawy prawnej i nie są zgodne z prawem międzynarodowym.

Dyskusja odbędzie się w obliczu rosnących napięć wokół porozumienia z udziałem Danii i czterech innych państw UE w sprawie utworzenia centrum powrotowego w Rwandzie. García zaznaczyła, że podczas nadchodzącego spotkania członkowie grupy określą stanowisko ugrupowania, a wszyscy jego uczestnicy będą mogli się wypowiedzieć.

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Możliwe środki

Odpowiadając na pytanie o możliwe środki dyscyplinarne wobec duńskich przedstawicieli w grupie, García nie wykluczyła takiego kroku. Jednocześnie powiedziała, że decyzję o wszelkich podobnych działaniach musi podjąć Partia Europejskich Socjalistów, ogólnoeuropejskie zrzeszenie partii centrolewicowych.

Wcześniej, podczas wewnętrznego spotkania, europosłowie sprzeciwiali się porozumieniu z Rwandą oraz ostatnim wypowiedziom Frederiksen na temat migracji. Krytycy uważali, że wypowiedzi te nawiązywały do teorii „wielkiego zastąpienia”, która fałszywie twierdzi, że elity planują zmniejszyć udział białej ludności, przede wszystkim poprzez imigrację osób niebiałych.

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