W Strasburgu frakcje Socjalistów i Demokratów oraz liberalna Renew Europe w Parlamencie Europejskim zawiesiły rozmowy w sprawie centrowej umowy koalicyjnej z centroprawicową Europejską Partią Ludową, informuje Politico Europe, powołując się na dwóch dobrze poinformowanych rozmówców.

Rozmowy w sprawie umowy

Powodem zawieszenia rozmów było to, że EPL połączyła siły ze skrajnie prawicowymi formacjami podczas głosowania nad pakietem przepisów dotyczących środowiska.

Trzy rodziny polityczne omawiały pisemną umowę o współpracy w połowie kadencji Parlamentu Europejskiego. Socjaliści i Demokraci oraz Renew Europe dążyli do zapewnienia zobowiązania EPL do współpracy z partiami centrowymi.

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Rozmowy odbywały się po tym, jak EPL od czasu wyborów do UE w 2024 roku wielokrotnie przeprowadzała kluczowe decyzje w sprawach migracji i klimatu wspólnie ze skrajnie prawicowymi formacjami.

Poparcie dla Metsoli

W ramach potencjalnego porozumienia EPL chciała, aby dwie pozostałe grupy centrowe poparły obecną przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertę Metsolę na trzecią kadencję. Rozmowy między trzema grupami są obecnie zawieszone.

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