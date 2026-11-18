Snapchat zaprezentował narzędzie Easy Lens CLI, które umożliwia deweloperom tworzenie efektów rozszerzonej rzeczywistości dla platformy za pomocą asystentów AI do programowania, w tym Claude Code, Cursor i Codex. Nowe rozwiązanie ma zintegrować tworzenie Lens z dobrze znanymi procesami pracy deweloperów, informuje TechCrunch.

Lens to efekty rozszerzonej rzeczywistości w Snapchacie, które pozwalają zmieniać wygląd użytkownika, dodawać cyfrowe obiekty do otoczenia za pośrednictwem kamery lub wchodzić w interakcje z animowanymi elementami. Easy Lens CLI rozwija istniejącą usługę Easy Lens, w której efekt można wygenerować na podstawie jednego tekstowego polecenia w wersji internetowej lub aplikacji mobilnej.

Tworzenie efektów na podstawie opisu tekstowego

Według Snapchata twórcy mogą opisać pożądany Lens zwykłym językiem, po czym asystent AI wykona techniczną część pracy. Obejmuje to wykorzystanie ponad 100 gotowych komponentów AR i 50 generatorów zasobów AI, tworzenie podglądu, publikowanie efektu w Snapchacie oraz śledzenie jego wyników.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Asystenci AI mogą także generować zasoby, składać i testować Lens, naprawiać błędy oraz wysyłać zaktualizowane wersje bezpośrednio na telefon twórcy. Snapchat oświadczył, że nowe narzędzie może pomóc przekształcić pomysł na grę w opublikowany Lens w ciągu jednego dnia, bez samodzielnego pisania kodu.

Gry, filtry i kampanie marek

Za pomocą Easy Lens CLI deweloperzy będą mogli tworzyć gry przeglądarkowe w formacie Web Lens z tabelami liderów, efekty do kamery i filtry upiększające. Twórcy gier mogą przenosić do Snapchata istniejące gry przeglądarkowe, a twórcy treści AI mogą korzystać z zasobów znanych im narzędzi.

Agencje i marki, zgodnie z zamysłem firmy, będą mogły przekształcać filmy, obrazy i inne materiały kampanii w doświadczenia AR, poświęcając mniej czasu na produkcję. Easy Lens CLI działa na Macu, Windowsie i Linuksie. Uczestnicy programu Lens+ Payouts mogą otrzymywać wypłaty za Lens utworzone za pomocą nowego narzędzia; Snapchat poinformował, że w ubiegłym miesiącu wypłacił twórcom społeczności Lens+ 1,8 mln dolarów.

Czytaj nas na