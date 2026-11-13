W USA w nowym odcinku serialu animowanego South Park wyśmiano prezydenta Donalda Trumpa po znaczących stratach Partii Republikańskiej w wyborach śródokresowych. Sam Trump nie pojawił się w odcinku, jednak rozpoczął się on od zwrócenia się do prezydenta, informuje NME.

Wystąpienie pana Garrisona

Odcinek We Be Clubbin’, który ukazał się w środę, 11 listopada, rozpoczyna się szkolnym zgromadzeniem prowadzonym przez pana Garrisona. Wspomina on o poważnej porażce prezydenta w wyborach śródokresowych i mówi uczniom, że w tym tygodniu nie będą żartować z bezradnego przegranego.

Następnie postać ogłasza wprowadzenie w szkole liberalnych zmian w związku z wynikami głosowania.

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Wyniki wyborów i wcześniejsze wątki

Według NME w wyborach, które odbyły się we wtorek, 3 listopada, demokraci zdobyli 54 mandaty w Senacie USA i 254 mandaty w Izbie Reprezentantów. Dało im to większość w obu izbach Kongresu.

Trump tymczasem podważył uczciwość głosowania we wpisie na platformie Truth Social, opublikowanym w poniedziałek, 9 listopada.

W 29. sezonie twórcy serialu Trey Parker i Matt Stone przemianowali South Park na South America, nawiązując do zarządzenia Trumpa, by dodawać słowo America do nazw dużych amerykańskich obiektów geograficznych. Między innymi w serialu wspomniano o zamiarze administracji, by nazwać jezioro Ontario jeziorem America, a także o możliwej zmianie nazwy stanu Nowy Meksyk na New America.

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