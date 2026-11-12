SpaceX planuje zainwestować ponad 74 mld dolarów w dwa kampusy superkomputerowe w Stanach Zjednoczonych — na terenie Starbase w Teksasie oraz w hrabstwie Cochise w Arizonie. Jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na oświadczenie firmy, projekty mają zwiększyć możliwości obliczeniowe SpaceX w zakresie sztucznej inteligencji obok jej działalności rakietowej i satelitarnej.

Podział inwestycji

Na kompleks w Starbase SpaceX planuje przeznaczyć ponad 24 mld dolarów, a na kampus w Arizonie — około 50 mld dolarów. Według firmy segment sztucznej inteligencji zapewnił ponad połowę jej przychodów w trzecim kwartale.

Obiekt w Teksasie ma samodzielnie wytwarzać energię elektryczną, zamiast pobierać ją z ogólnej sieci energetycznej. W komunikacie władz miejskich z tego tygodnia mowa jest o planach budowy elektrowni gazowej i kompleksu superkomputerowego na działce o powierzchni około 444 akrów. Komisja miejska Starbase ma 9 grudnia rozpatrzyć możliwość zwolnienia tego projektu z podatku od nieruchomości.

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Zgoda w Arizonie

Budowa kampusu w hrabstwie Cochise wymaga zgody lokalnych władz. SpaceX oświadczył, że projekt może stworzyć około 5 500 miejsc pracy w budownictwie oraz 1 000 stałych miejsc pracy. Firma poinformowała także o współpracy z lokalnymi spółdzielniami energetycznymi: według jej szacunków może to obniżyć rachunki ich członków nawet o 20%. W kampusie planowane jest zastosowanie suchego chłodzenia bez przemysłowego wykorzystania wód gruntowych.

Jednocześnie projekt w Arizonie wywołał sprzeciw części mieszkańców. Petycja z 2 400 podpisami wzywa urzędników do niewydawania pozwolenia, a wysłuchania publiczne w hrabstwie zaplanowano na grudzień. SpaceX poinformował, że projekt w Teksasie zapewnił już ponad 3 000 miejsc pracy w budownictwie, a po uruchomieniu będzie wspierał ponad 500 stałych miejsc pracy.

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