SpaceX spróbuje złapać oba stopnie Starshipa w USA — BBC News

Firma SpaceX planuje w piątek przeprowadzić testowy start rakiety Starship z kompleksu startowego Starbase w Teksasie w USA i po raz pierwszy spróbować złapać obie jej części za pomocą mechanicznych ramion na wieży startowej. Informuje o tym BBC News.

Dwa etapy powrotu

Start 124-metrowej rakiety zaplanowano na godzinę 16:45 czasu lokalnego, czyli 22:45 czasu Greenwich. Okno startowe potrwa 75 minut. Około sześć i pół minuty po starcie SpaceX zamierza spróbować przechwycić dolny stopień — booster Super Heavy — podczas jego powrotu do wieży startowej.

Górny stopień, który SpaceX nazywa Ship, będzie kontynuował lot w kosmos i ma wynieść 26 satelitów Starlink. Następnie Ship ma wykonać 14 okrążeń Ziemi i powrócić na drugą próbę przechwycenia — około 22 i pół godziny po starcie.

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Warunki przechwycenia Ship

Firma już trzy razy złapała booster Super Heavy za pomocą ramion, które ze względu na kształt nazywane są „pałeczkami”. Jednocześnie górny stopień Starshipa, który po raz pierwszy osiągnął orbitę we wrześniu, wcześniej nie był przechwytywany: wodował w oceanie.

SpaceX oświadczyło, że decyzja o próbie złapania Ship zostanie podjęta dopiero po ocenie stanu pojazdu podczas lotu. Jeśli specjaliści wykryją problemy, stopień będzie można skierować do oceanu na jednym z etapów misji.

Znaczenie dla programu Artemis

Pomyślny powrót obu części mógłby przybliżyć SpaceX do stworzenia w pełni wielokrotnego użytku rakiety. NASA będzie obserwować lot, ponieważ Starship ma odegrać ważną rolę w programie Artemis. SpaceX otrzymało kontrakt NASA na przekształcenie Ship w księżycowy lądownik, który ma dostarczać astronautów na powierzchnię Księżyca.

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